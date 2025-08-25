Сезон близок к концу: какими мероприятиями завершится фестиваль «Лето в Москве»

Мария Щелканова
Мария Щелканова 24 0

Жителей столицы приглашают посетить интерактивные экскурсии и творческие мастер-классы.

Проект «Лето в Москве» приглашает на бесплатные мероприятия

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Фестиваль «Лето в Москве» представил завершающие мероприятия сезона

Проект «Лето в Москве» приглашает жителей и гостей столицы на последние мероприятия сезона, о чем сообщили на портале мэра Москвы.

В рамках проекта в кинопарке «Москино» проходят цирковые выступления и постановочные съемки. А площадка «Сделано в Москве» устраивает мастер-классы по кастомизации в арт-павильоне «Ракета» на Рождественке.

Для любителей спорта организовали программу «Семейные спортивные игры». На площадках можно поиграть в пейнтбол и поучаствовать в эстафетах.

Ценителям пеших прогулок Департамент культурного наследия города Москвы устраивает экскурсии по историческим памятникам, старинным усадьбам и дворцам, а также составляет интерактивные маршруты и квест-экскурсии.

Проект «Лето в Москве» проводится второй раз. Программа направлена на укрепление семейных отношений и развитию индивидуальных качеств участников.

Ранее 5-tv.ru писал, что более миллиона человек посетили «Театральный бульвар» с начала проекта. Фестиваль предлагает спектакли, цирковые выступления, творческие лаборатории и образовательные мастер-классы, привлекая публику разных возрастов и интересов.

