Сезон близок к концу: какими мероприятиями завершится фестиваль «Лето в Москве»

Жителей столицы приглашают посетить интерактивные экскурсии и творческие мастер-классы.
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Фестиваль «Лето в Москве» представил завершающие мероприятия сезона
Проект «Лето в Москве» приглашает жителей и гостей столицы на последние мероприятия сезона, о чем сообщили на портале мэра Москвы.
В рамках проекта в кинопарке «Москино» проходят цирковые выступления и постановочные съемки. А площадка «Сделано в Москве» устраивает мастер-классы по кастомизации в арт-павильоне «Ракета» на Рождественке.
Для любителей спорта организовали программу «Семейные спортивные игры». На площадках можно поиграть в пейнтбол и поучаствовать в эстафетах.
Ценителям пеших прогулок Департамент культурного наследия города Москвы устраивает экскурсии по историческим памятникам, старинным усадьбам и дворцам, а также составляет интерактивные маршруты и квест-экскурсии.
Проект «Лето в Москве» проводится второй раз. Программа направлена на укрепление семейных отношений и развитию индивидуальных качеств участников.
Ранее 5-tv.ru писал, что более миллиона человек посетили «Театральный бульвар» с начала проекта. Фестиваль предлагает спектакли, цирковые выступления, творческие лаборатории и образовательные мастер-классы, привлекая публику разных возрастов и интересов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
82%
Нашли ошибку?