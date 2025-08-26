«Снимали с дерева»: появились новые детали задержания исполнителей теракта в «Крокусе»

РИА Новости: правоохранители снимали террориста из «Крокуса» с дерева

Правоохранители были вынуждены спилить дерево, чтобы снять с него одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом стало известно на судебном заседании, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

«Опрошенный в суде сотрудник правоохранительных органов рассказал, что убежавшего в лес террориста снимали с дерева, дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел», — говорится в материале.

По словам свидетеля, сотрудники ДПС пытались догнать автомобиль террористов. Четверо подозреваемых выехали на встречную полосу, столкнулись с другим транспортным средством, а затем хотели скрыться в лесу. Один из террористов забрался на дерево и отказался сам с него слезать — пришлось пилить.

Теракт, произошедший 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», унес жизни 149 человек, один человек пропал без вести, а более 600 получили ранения различной степени тяжести. По делу проходят 19 фигурантов, судебный процесс проводится в закрытом режиме из-за вопросов безопасности.

