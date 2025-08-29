«Искандеры» уничтожили пусковую установку ВСУ «Нептун»
Уникальные кадры из зоны спецоперации.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru
В Запорожской области, российские «Искандеры» уничтожили ракетный комплекс «Нептун».
Таких установок на вооружении ВСУ немного. Их тщательно скрывают. Ведь предназначены они, в том числе для ударов по кораблям.
Уникальной операцию делает то, что ликвидацию «Нептуна» впервые удалось записать на камеру дрона. Кроме того, уничтожен экипаж, который обслуживал ракетный комплекс ВСУ.
