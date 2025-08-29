«Искандеры» уничтожили пусковую установку ВСУ «Нептун»

Эфирная новость 22 0

Уникальные кадры из зоны спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

В Запорожской области, российские «Искандеры» уничтожили ракетный комплекс «Нептун».

Таких установок на вооружении ВСУ немного. Их тщательно скрывают. Ведь предназначены они, в том числе для ударов по кораблям.

Уникальной операцию делает то, что ликвидацию «Нептуна» впервые удалось записать на камеру дрона. Кроме того, уничтожен экипаж, который обслуживал ракетный комплекс ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
28 авг
ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР
28 авг
Санду направит 700 наемников в ВСУ в случае своей победы на выборах
28 авг
ВС РФ нанесли удары по ряду военных объектов на Украине
26 авг
Потери ВСУ в зоне СВО составили более 1200 боевиков за сутки
26 авг
Скрыться не получится: как работают российские снайперы в зоне СВО
24 авг
ВС РФ освободили село Филия Днепропетровской области
24 авг
«Коалиция не желающих заключать мир»: лидеры стран ЕС всеми силами препятствуют мирному диалогу РФ и Украины
24 авг
Финляндия предлагает Украине опираться на свой опыт дружбы с Россией
23 авг
ВС РФ освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР
23 авг
Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

9:30
«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой
9:11
«Это его личная драма»: как Брэд Питт справляется с потерей матери
9:08
Отмена рейса или удар током в отеле: как добиться компенсации за испорченный отдых
8:50
«Искандеры» уничтожили пусковую установку ВСУ «Нептун»
8:33
Мать «битцевского маньяка» заявила о невозможности посещать сына в тюрьме
8:16
Умер композитор Родион Щедрин

Сейчас читают

Семейная история: новый клип Софии Берг на песню «Народная» покоряет сердца
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025