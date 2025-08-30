ВС РФ в весенне-летний период поразили 76 важных военных объектов Украины

Российские вооруженные силы в весенне-летний период нанесли массированные удары по 76 ключевым военным объектам Украины. Об этом 30 августа заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, его слова приводит сайт Минобороны России.

«За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности. Совместно с ФСБ России в июле — августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса «Сапсан», — отметил Герасимов.

По словам начальника Генштаба, 28 августа в Киеве были поражены предприятия «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина». Эти заводы занимались производством комплектующих для ракетных комплексов «Сапсан» и «Гром-2», а также ударных беспилотников.

Он добавил, что в ночь на 29 августа российские войска нанесли удары по «Южмашу» и КБ имени Янгеля в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье, а также по цехам Павлоградского химического завода. На этих объектах велось производство двигателей, топлива, боевых частей и систем управления для беспилотной техники.

Кроме того, под удары попала авиационная техника и инфраструктура на десяти украинских военных аэродромах, включая Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыю, Озерное, Васильково и Староконстантинов.

По оценке Генштаба, украинские войска в этот период пытались замедлить наступление российских подразделений, но понесли значительные потери и были вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные части между разными направлениями для удержания обороны.

