Звезда разбушевалась: на Землю обрушится мощная магнитная буря

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Ученых беспокоят повторные выбросы, вероятность возникновения которых довольно высока.

Звезда разбушевалась: во вторник на Землю обрушится мощная магнитная буря

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Во вторник Землю накроет мощная магнитная буря

На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли, из-за чего 2 сентября ожидается мощная магнитная буря уровня G2-G4. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», — отмечается в публикации.

Ученые подчеркнули, что направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо Земли. Уточняется, что более точный прогноз, когда плазма достигнет нашей планеты, специалисты опубликуют 1 сентября. К тому же завтра появятся и первые видео выброса.

Отмечается, что в настоящее время основную опасность представляют повторные выбросы, вероятность возникновения которых, по мнению ученых, довольно высока. Подчеркивается, что именно такая ситуация произошла в мае 2024 года, когда произошедшие впервые за 20 лет магнитные бури высшего уровня были вызваны серией последовательных выбросов среднего размера, а не одним крупным взрывом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заметный скачок энерговыделения зафиксировали на активной области Солнца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака



