Звезда разбушевалась: на Землю обрушится мощная магнитная буря

Ученых беспокоят повторные выбросы, вероятность возникновения которых довольно высока.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Во вторник Землю накроет мощная магнитная буря
На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли, из-за чего 2 сентября ожидается мощная магнитная буря уровня G2-G4. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», — отмечается в публикации.
Ученые подчеркнули, что направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо Земли. Уточняется, что более точный прогноз, когда плазма достигнет нашей планеты, специалисты опубликуют 1 сентября. К тому же завтра появятся и первые видео выброса.
Отмечается, что в настоящее время основную опасность представляют повторные выбросы, вероятность возникновения которых, по мнению ученых, довольно высока. Подчеркивается, что именно такая ситуация произошла в мае 2024 года, когда произошедшие впервые за 20 лет магнитные бури высшего уровня были вызваны серией последовательных выбросов среднего размера, а не одним крупным взрывом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заметный скачок энерговыделения зафиксировали на активной области Солнца.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 авг
- Долой тоску: как образ жизни влияет на чувствительность к магнитным бурям
- 21 авг
- Волнения атмосферы: геомагнитный прогноз на 22 августа
- 20 авг
- Приготовьтесь: чего ждать от магнитной бури 20 августа
- 19 авг
- На Земле началась магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце
- 18 авг
- Несильно, но чувствительно? Магнитная буря накроет Землю 19 августа
- 9 авг
- Влияние корональной дыры: на Земле началась магнитная буря
- 8 авг
- Землю накроет мощная магнитная буря: прогноз и рекомендации
- 7 авг
- Сильнейшая за два месяца магнитная буря начнется 8 августа
- 31 июл
- Метеочувствительным приготовиться: прогноз магнитных бурь на август
- 24 июл
- Солнечный ветер: какой будет геомагнитная активность Земли 25 июля
Читайте также
82%
Нашли ошибку?