Головная боль и слабость: геомагнитный шторм может вызывать проблемы со здоровьем

Буря провоцирует появление тех болезней, которые ранее не проявлялись.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Бушующий геомагнитный шторм может вызывать проблемы со здоровьем

Мощная геомагнитная буря, которую вызвали вспышки на Солнце, достигла своего пика на Земле. При таком семибалльном шторме может выйти из строя даже техника. Не говоря уже о людях. Сильная головная боль, слабость, сердцебиение — вот лишь часть симптомов. Врачи рассказали, что делать, если появился хотя бы один из них.

«Именно в этот момент проявляются те болезни, которые не видны или которые только формируются. Поэтому это, скорее всего, сердечно-сосудистые заболевания, это сосуды головного мозга, сосуды сердца. И если появились какие-то симптомы, то это повод обратиться к врачу в будущем. Это скорее такая провокация природы, которая нам дает возможность даже себя проверить. Потому что абсолютно здоровый человек, он даже не поймет, что была буря», — рассказал врач-клинический фармаколог ГБУЗ МО «Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля» Андрей Кондрахин.

Как заявляют ученые, сильнее всего геомагнитные колебания будут ощущать жители центральной России и северо-запада. Полностью буря утихнет только к среде.

Тема:
Магнитные бури
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

