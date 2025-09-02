Головная боль и слабость: геомагнитный шторм может вызывать проблемы со здоровьем
Буря провоцирует появление тех болезней, которые ранее не проявлялись.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бушующий геомагнитный шторм может вызывать проблемы со здоровьем
Мощная геомагнитная буря, которую вызвали вспышки на Солнце, достигла своего пика на Земле. При таком семибалльном шторме может выйти из строя даже техника. Не говоря уже о людях. Сильная головная боль, слабость, сердцебиение — вот лишь часть симптомов. Врачи рассказали, что делать, если появился хотя бы один из них.
«Именно в этот момент проявляются те болезни, которые не видны или которые только формируются. Поэтому это, скорее всего, сердечно-сосудистые заболевания, это сосуды головного мозга, сосуды сердца. И если появились какие-то симптомы, то это повод обратиться к врачу в будущем. Это скорее такая провокация природы, которая нам дает возможность даже себя проверить. Потому что абсолютно здоровый человек, он даже не поймет, что была буря», — рассказал врач-клинический фармаколог ГБУЗ МО «Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля» Андрей Кондрахин.
Как заявляют ученые, сильнее всего геомагнитные колебания будут ощущать жители центральной России и северо-запада. Полностью буря утихнет только к среде.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 сент
- Уровень G3: на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба
- 1 сент
- На Землю надвигается мощная магнитная буря
- 31 авг
- Звезда разбушевалась: на Землю обрушится мощная магнитная буря
- 27 авг
- Долой тоску: как образ жизни влияет на чувствительность к магнитным бурям
- 21 авг
- Волнения атмосферы: геомагнитный прогноз на 22 августа
- 20 авг
- Приготовьтесь: чего ждать от магнитной бури 20 августа
- 19 авг
- На Земле началась магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце
- 18 авг
- Несильно, но чувствительно? Магнитная буря накроет Землю 19 августа
- 9 авг
- Влияние корональной дыры: на Земле началась магнитная буря
- 8 авг
- Землю накроет мощная магнитная буря: прогноз и рекомендации
Читайте также
82%
Нашли ошибку?