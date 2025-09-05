Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Виолетты

Эфирная новость

Девочке требуется дорогостоящая операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции Пятого канала «День Добрых дел»! Накануне мы рассказали историю девятилетней Виолетты из Ханты-Мансийска.

У нее детский церебральный паралич. Чтобы избавиться от боли в ногах и начать самостоятельно ходить девочке требуется сложная операция. На лечение не хватает 1 миллиона 200 тысяч рублей.

У семьи таких денег нет. Но благодаря вам -зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!

