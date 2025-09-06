Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы проходят подготовку на полигонах под руководством опытных военных.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские бойцы прошли интенсивную боевую подготовку на полигоне в тыловом райо
Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений 1-й гвардейской нанковой армии группировки войск «Запад» перед выполнением боевых задач на передовых позициях прошли интенсивную боевую подготовку на полигоне в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Военнослужащие создали на полигоне точные копии опорных пунктов, блиндажей, так называемых лисьих нор, и выполнили учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп, прикрывая друг друга при захвате опорных пунктов противника, в условиях равнинной и лесистой местности.
Штурмовики 2-й гвардейской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской нанковой армии группировки войск «Запад» совершенствовали навыки владения стрелковым оружием. Слаженная работа штурмовых групп позволяет максимально эффективно выполнять поставленные боевые задачи.
Практические занятия были проведены под руководством опытных инструкторов и командиров, имеющих боевой опыт в зоне проведения СВО.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 6 сент
- Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 сент
- FPV-дроны «Востока» уничтожили гексакоптеры противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 сент
- Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 сент
- ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 сент
- «Град» разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 сент
- Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 сент
- Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 сент
- Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 сент
- «Мста-Б» уничтожила украинский комплекс РЭБ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 сент
- Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
53%
Нашли ошибку?