Завершено следствие по делу блогера Лерчек и ее бывшего мужа о незаконном выводе денег из России

Лилия Килячкова
Ранее Троицкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для Валерии Чекалиной до 28 сентября.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Завершены следственные действия по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее экс-супруга Артема. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Блогер проходит обвиняемой по делу о незаконном выводе денег из России. Сообщается, что бывшие супруги уже изучают материалы следствия.

Уголовное дело в отношении звездной пары было возбуждено в октябре прошлого года. Валерию и Артема Чекалиных, а также их сообщника заподозрили в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. 

Прежде Троицкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для Валерии Чекалиной до 28 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд Москвы признал законным продление домашнего ареста блогеру Лерчек. Суд также оставил в силе домашний арест бывшему супругу блогера — Артему Чекалину.

