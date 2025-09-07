Завершено следствие по делу блогера Лерчек и ее бывшего мужа о незаконном выводе денег из России
Ранее Троицкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для Валерии Чекалиной до 28 сентября.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Завершено следствие по делу блогера Лерчек и ее бывшего мужа
Завершены следственные действия по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее экс-супруга Артема. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Блогер проходит обвиняемой по делу о незаконном выводе денег из России. Сообщается, что бывшие супруги уже изучают материалы следствия.
Уголовное дело в отношении звездной пары было возбуждено в октябре прошлого года. Валерию и Артема Чекалиных, а также их сообщника заподозрили в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.
Прежде Троицкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для Валерии Чекалиной до 28 сентября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд Москвы признал законным продление домашнего ареста блогеру Лерчек. Суд также оставил в силе домашний арест бывшему супругу блогера — Артему Чекалину.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 авг
- Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 28 сентября
- 5 февр
- «Елене придется плохо»: когда вынесут приговор Блиновской
- 4 янв
- «Ушла в креатив»: чем занимается Лерчек под домашним арестом
- 30 нояб
- «Этого никогда не будет»: Чекалин пытался задобрить Лерчек цветами
- 7 нояб
- Артема Чекалина и его экс-супругу Лерчек оставили под домашним арестом
- 29 окт
- Обыски, аресты и уголовка: как скоро доиграются Косенко, Лерчек и другие блогеры
- 22 окт
- Неудачный год для Лерчек: что успела натворить звезда интернета
- 22 окт
- Блогерский беспредел: на что идут звезды ради популярности
- 15 окт
- Вряд ли выкрутятся: что грозит Лерчек и ее экс-мужу по новому уголовному делу
- 7 окт
- Сумма выведенных Чекалиными средств за границу может превышать 500 млн рублей
56%
Нашли ошибку?