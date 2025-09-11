На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Вани

ПОЖЕРТВОВАТЬ

До школьных экзаменов еще очень далеко трехлетнему Ване из Пермского края. Сейчас мальчик мечтает пойти в детский сад и вместе со сверстниками играть во дворе. Но вместо этого вынужден ходить по больницам. У ребенка редкий порок сердца.

И чтобы оно продолжалось биться, требуется сложная и дорогостоящая операция. Сделать ее готовы немецкие доктора. Родители уже собрали большую часть суммы. Не хватает 2 000 000 рублей. Подарить Ване надежду на выздоровление можем мы с вами.

Для этого нужно отправить СМС на короткий номер 2222. Или отсканировать QR-код на экране.

Как и все мальчики, Ваня обожает машинки. Экскаватор и подъемный кран – любимые игрушки. А еще самолет. Его Ваня не выпускает из рук, даже когда рисует. Усидеть на месте мальчику сложно – после рисования обязательно нужно поскакать на лошадке. Но так играть он может не дольше пяти минут – начинает задыхаться. У малыша редкий порок сердца.

«У ребенка только половинка сердца, и оно расположено справа. На тот момент я еще ничего не понимала в диагнозе. Для меня это был большой удар. Я не могла разговаривать, просто не могла остановить свои слезы», – вспоминает Анастасия Бирина, мама Вани.

За три года жизни Ваня уже перенес две открытые операции на сердце. Чтобы спасти мальчика, семья искала помощи в кардиологических центрах в разных городах страны. И теперь, несмотря ни на что, Ваня со всем справляется. Он наравне со сверстниками учится и познает мир. Вместе с папой читает книжки – их у него целая коллекция.

«К логопеду-дефектологу ходим, но все равно при хронической нехватке кислорода в организме, когда сатурация 84-86 максимум процентов, когда страдает мозг и все остальные органы, конечно, тяжело ребенку», – рассказывает Анастасия Бирина.

Сейчас состояние Вани ухудшается. Он быстро устает, при долгой ходьбе начинает задыхаться. Сердце мальчика не справляется. Любые физические нагрузки под запретом.

Чтобы сердце Вани продолжало биться, нужно срочно провести третью операцию – это завершающий этап коррекции. Тогда мальчик сможет, наконец-то, пойти в детский сад и играть с друзьями.

«Его сердце с одним желудочком будет путем искусственно сформированного хирургами канала направлять кровь сразу в легкие. Легкие будут ее оксигенировать, насыщать ее кислородом», – объясняет главный врач детского медицинского центра Надежда Раппопорт.

Провести сложную операцию согласились кардиохирурги в Германии. Большая часть суммы уже есть, но нужно собрать еще 2 000 000 рублей. Таких денег семье из Пермского края взять просто негде. Родители Вани надеются, что неравнодушные люди помогут их долгожданному малышу.

Сейчас Ваня мечтает смотреть на проезжающие мимо поезда или, как раньше, гонять на машинке по парку, но больше всего – бегать вместе со сверстниками на детской площадке. Теперь от нашей с вами помощи зависит, как долго будет биться его сердце.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Ване, обратившись напрямую в благотворительный фонд.