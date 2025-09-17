Лесные бои: российские войска громят ВСУ в Луганской Народной Республике
Опытные штурмовики с навыками выживания в дикой природе обеспечили успех операции в Кременских и Серебрянских лесах, сопровождая наступление ударными дронами и артиллерией.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Успешную операцию удалось провести и нашим бойцам, которые находятся в Луганской Народной Республике. Там в Серебрянском лесничестве уже очень долго идет противостояние с боевиками, и, похоже, наконец удалось взломать их оборону. Причем способ придумали штурмовики, которые в мирной жизни очень много ходили на охоту. На передовой с ними поговорил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.
Якутский воин с позывным «Модун», что в переводе значит «сильный», поднимает в воздух квадрокоптер. Сегодня у сильного, можно сказать, выходной день — он тренируется, осваивает новое дело. А всего неделю назад был штурмовиком. И где? В Кременских лесах. Там нет живого места и нет спасения для тех, кто действительно слаб.
«Модун» вырос в глухой тайге и жил среди девственной природы. Попав на запад от Луганска, он быстро сориентировался и стал проводником у своих сослуживцев.
«По погоде, где можно спрятаться, где удобнее, места, позиции занимаю, и пацанам тоже говорю, че как делать», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Модун».
Российское командование все чаще посылает на этот участок фронта людей, которые имеют опыт выживания в лесах. Боец с позывным «Дизель» работал помощником лесника в Поволжье. А сейчас в составе группировки войск «Запад» также воюет в Кременском лесу. И у него есть даже свой собственный рейтинг деревьев для прикрытия. В самом его верху — дубовые рощи.
«Потому что они более разращенные дубы, и уже птичка тебя не видит. А здесь вот, конечно, она увидит!» — рассказал боец.
ВСУ ушли со своих позиций, откатившись с выжженной земли в «зеленку» и ближе к реке Северский Донец.
С разных сторон вокруг Кременского и Серебрянского лесов идет наступление. В котором из мощного оружия применяются, в основном, артиллерия и дроны.
«Самая страшная и самая эффективная сейчас вещь на фронте. Это дрон ударный на оптоволокне. Вот здесь у него находится катушка, от которой идет вот такая тончайшая нить, похожая на леску», — поделился корреспондент.
По ней подается световой сигнал, которым дрон управляется. Из-за этого его нельзя заглушить радиопомехами. Вот здесь, на этой видеозаписи, очень хорошо видно, как украинские военные покинули укрытие и пытаются убежать, но за ними буквально по пятам летят дроны и бьет артиллерия. Есть случаи, когда боевики ВСУ сами выходят на наши позиции, чтобы сдаться.
