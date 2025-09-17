Лесные бои: российские войска громят ВСУ в Луганской Народной Республике

Эфирная новость 17 0

Опытные штурмовики с навыками выживания в дикой природе обеспечили успех операции в Кременских и Серебрянских лесах, сопровождая наступление ударными дронами и артиллерией.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Успешную операцию удалось провести и нашим бойцам, которые находятся в Луганской Народной Республике. Там в Серебрянском лесничестве уже очень долго идет противостояние с боевиками, и, похоже, наконец удалось взломать их оборону. Причем способ придумали штурмовики, которые в мирной жизни очень много ходили на охоту. На передовой с ними поговорил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Якутский воин с позывным «Модун», что в переводе значит «сильный», поднимает в воздух квадрокоптер. Сегодня у сильного, можно сказать, выходной день — он тренируется, осваивает новое дело. А всего неделю назад был штурмовиком. И где? В Кременских лесах. Там нет живого места и нет спасения для тех, кто действительно слаб.

«Модун» вырос в глухой тайге и жил среди девственной природы. Попав на запад от Луганска, он быстро сориентировался и стал проводником у своих сослуживцев.

«По погоде, где можно спрятаться, где удобнее, места, позиции занимаю, и пацанам тоже говорю, че как делать», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Модун».

Российское командование все чаще посылает на этот участок фронта людей, которые имеют опыт выживания в лесах. Боец с позывным «Дизель» работал помощником лесника в Поволжье. А сейчас в составе группировки войск «Запад» также воюет в Кременском лесу. И у него есть даже свой собственный рейтинг деревьев для прикрытия. В самом его верху — дубовые рощи.

«Потому что они более разращенные дубы, и уже птичка тебя не видит. А здесь вот, конечно, она увидит!» — рассказал боец.

ВСУ ушли со своих позиций, откатившись с выжженной земли в «зеленку» и ближе к реке Северский Донец.

С разных сторон вокруг Кременского и Серебрянского лесов идет наступление. В котором из мощного оружия применяются, в основном, артиллерия и дроны.

«Самая страшная и самая эффективная сейчас вещь на фронте. Это дрон ударный на оптоволокне. Вот здесь у него находится катушка, от которой идет вот такая тончайшая нить, похожая на леску», — поделился корреспондент.

По ней подается световой сигнал, которым дрон управляется. Из-за этого его нельзя заглушить радиопомехами. Вот здесь, на этой видеозаписи, очень хорошо видно, как украинские военные покинули укрытие и пытаются убежать, но за ними буквально по пятам летят дроны и бьет артиллерия. Есть случаи, когда боевики ВСУ сами выходят на наши позиции, чтобы сдаться.

Тема:
Спецоперация
17 сент
Ми-35М уничтожил боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 сент
Носил снаряды в зоне СВО: ослик Жорик отправился с фронта в зоопарк Великого Устюга
16 сент
Гаубица «Д-30» уничтожила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
16 сент
Расчет «Торнадо-С» сорвал ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 сент
Т-80БВМ уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 сент
Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 сент
Благотворительность с комиссией: как блогер Алехин строил бизнес на доверии людей
14 сент
«Молния-2» на передовой: российские беспилотники уничтожают позиции ВСУ
14 сент
Американец Глосс и русский Коковин: как судьба связала их на передовой
13 сент
Бойцы ВС РФ отрабатывают свои навыки до автоматизма. Лучшее видео из зоны СВО
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:21
Какую погоду синоптики пообещали москвичам 17 сентября 2025 года
7:09
Лесные бои: российские войска громят ВСУ в Луганской Народной Республике
7:00
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября
6:50
Паспорт не нужен: туристы смогут заселяться в отели с помощью биометрии
6:50
День Вавилы: почему 17 сентября нужно обязательно есть лук
6:40
Открываем новые маршруты: правительство планирует сделать авиаперелеты по России доступнее

Сейчас читают

«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025