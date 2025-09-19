Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Даниила

Мальчику требуется дорогостоящая операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали историю шестилетнего Даниила из Татарстана.

Мальчик страдает от последствий сильнейшего ожога. Огромные рубцы сковывают движения и вызывают боль. Чтобы вернуться к нормальной жизни, Даниилу нужна дорогостоящая операция. У его семьи нет таких денег. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!

