Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Даниила
Мальчику требуется дорогостоящая операция.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали историю шестилетнего Даниила из Татарстана.
Мальчик страдает от последствий сильнейшего ожога. Огромные рубцы сковывают движения и вызывают боль. Чтобы вернуться к нормальной жизни, Даниилу нужна дорогостоящая операция. У его семьи нет таких денег. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!
