«Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 43 0

Военные хвалят машину за скорость, точность и способность незаметно подобраться к противнику.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

«Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ.

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожил боевую бронированную машину противника, а также опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Российский самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» представляет собой высокоэффективное многоцелевое вооружение, предназначенное для поражения бронетехники и инженерных сооружений противника. Важной особенностью комплекса является его способность нейтрализовать низколетящие воздушные цели, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Военные хвалят машину за скорость, точность и способность незаметно подобраться к противнику и нанести удар. Преимущество «Штурм-С» заключается в том, что можно работать в любую погоду.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
20 сент
РСЗО «Ураган» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 сент
«Тюльпан» разгромил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
19 сент
«Мста-Б» уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 сент
«Он меня подвел»: Трамп сделал заявление о Путине и урегулировании СВО
18 сент
Путин: участники СВО внесут позитивный вклад в работу органов власти и партий
18 сент
ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотник боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 сент
«Около 280 тысяч проклятий»: Басков рассказал о травле его матери из-за СВО
17 сент
FPV-дроны уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 сент
Лесные бои: российские войска громят ВСУ в Луганской Народной Республике
17 сент
Ми-35М уничтожил боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
«Главное — не останавливаться»: Дима Билан дал совет «Интервидению»
12:29
ВС РФ освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области
12:12
Что внутри пачки: есть ли разница между макаронами за 45 и 560 рублей
12:11
Европейские аэропорты подверглись кибератакам
11:54
«Кроссовки пять раз снимали»: Пьеха вспомнил, как выживал в детском доме
11:30
«Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Луков день: что можно и нельзя делать 20 сентября

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025