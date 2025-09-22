Собянин: Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», — написал мэр Москвы.

Уточняется, что силами ПВО уничтожены семь беспилотных средств. По предварительной информации, повреждений нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что средства противовоздушной обороны России за ночь ликвидировали 114 беспилотных летательных аппаратов боевиков Вооруженных сил Украины.

По информации Минобороны, 25 дронов были сбиты над Ростовской областью и столько же — над Краснодарским краем. Также 19 беспилотников уничтожили в небе Белгородской области, 13 — над Астраханской областью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.