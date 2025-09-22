Средства ПВО ВС РФ за ночь уничтожили более ста украинских дронов

Наибольшее число беспилотников было уничтожено над Ростовской областью.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Средства противовоздушной обороны России за ночь ликвидировали 114 беспилотных летательных аппаратов боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом 22 сентября сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
По данным Минобороны, 25 дронов были сбиты над Ростовской областью и столько же — над Краснодарским краем. Еще 19 беспилотников уничтожили в небе Белгородской области, 13 — над Астраханской областью.
Кроме того, десять БПЛА ликвидировали над Крымом, семь — над Брянской областью, пять — над акваторией Азовского моря. Также по три дрона сбили в Ярославской и Волгоградской областях, два — над Черным морем и по одному — в небе Курской и Воронежской областей.
Ранее, 21 августа, силы ПВО РФ за четыре часа перехватили 22 украинских дрона. Тогда 16 беспилотников уничтожили над Черным морем, еще по три аппарата были сбиты над Белгородской областью и Крымом.
