Средства ПВО ВС РФ за ночь уничтожили более ста украинских дронов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 46 0

Наибольшее число беспилотников было уничтожено над Ростовской областью.

Сколько беспилотников сбили ночью над регионами РФ

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны России за ночь ликвидировали 114 беспилотных летательных аппаратов боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом 22 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

По данным Минобороны, 25 дронов были сбиты над Ростовской областью и столько же — над Краснодарским краем. Еще 19 беспилотников уничтожили в небе Белгородской области, 13 — над Астраханской областью.

Кроме того, десять БПЛА ликвидировали над Крымом, семь — над Брянской областью, пять — над акваторией Азовского моря. Также по три дрона сбили в Ярославской и Волгоградской областях, два — над Черным морем и по одному — в небе Курской и Воронежской областей.

Ранее, 21 августа, силы ПВО РФ за четыре часа перехватили 22 украинских дрона. Тогда 16 беспилотников уничтожили над Черным морем, еще по три аппарата были сбиты над Белгородской областью и Крымом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
22 сент
В Белгороде дрон ВСУ взорвался у здания администрации, пострадали два человека
22 сент
Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ в Ростовской области
21 сент
В результате атаки дронов ВСУ в Крыму погибли два человека
21 сент
Удар дрона ВСУ полностью разрушил актовый зал школы в Крыму
21 сент
Дроны ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму, есть пострадавшие и погибшие
21 сент
Российские силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА за ночь
20 сент
В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека
17 сент
Четыре мирных жителя пострадали за сутки в Херсонской области от атаки ВСУ
9 сент
Общежитие в Донецке повреждено в результате атаки ВСУ
8 сент
Денис Пушилин сообщил о новых погибших в результате атаки боевиков ВСУ по ДНР
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Мэру Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки
9:39
Рябина, кольцо и шепот ветра: как привлечь удачу и любовь в день осеннего равноденствия
9:21
Британец насиловал женщин и детей, находясь под следствием
9:10
«Абсолютно благородный»: Швыдкой прокомментировал отказ SHAMAN от оценки на «Интервидении»
9:05
Сотни миллиардов рублей: в РФ запустят проект по онлайн-взысканию долгов по ЖКХ
8:59
Артем Дзюба внесен в базу украинского «Миротворца»*

Сейчас читают

«Работает, как гипноз»: мошенники обманули дочь Михаила Турецкого
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год