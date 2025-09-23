БМП-3 разгромила «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж боевой машины пехоты обеспечил свободный проход российским штурмовикам в лесополосы для дальнейшего наступления.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опубликовано видео, как БМП-3 разгромила опорный пункт ВСУ
Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 группировки «Центр» ударил по опорному пункту ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Успешное выполнение боевой задачи обеспечило свободный проход группе пехоты в лесополосы для дальнейшего наступления.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
