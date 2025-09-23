Российский боец пронес раненого товарища 3 км
Происходящее зафиксировала камера беспилотника.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Уникальная история и уникальные кадры из зоны специальной операции. Как сообщают Telegram-каналы — российский боец пронес раненого товарища почти три километра и, тем самым, спас ему жизнь. Это случилось после того, как наш отряд атаковали вражеские беспилотники.
Один из солдат получил серьезные ранения и не мог двигаться дальше. Тогда его товарищ с позывным «Увар» сбросил бронежилет, взвалил раненого на плечи и, рискуя жизнью, под угрозой новых ударов украинских дронов — дотащил до своих.
Происходящее зафиксировала камера беспилотника.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 23 сент
- БМП-3 разгромила «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 сент
- Штурмовая авиация ВС РФ против бронетехники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 сент
- Ми-28НМ настиг боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 сент
- Раскрыты детали освобождения сел Муравка и Ольговское
- 21 сент
- Артиллерия решает: ВС РФ крушат оборону ВСУ на стыке ДНР и ЛНР
- 21 сент
- Открытые провокации и тайная дипломатия: какие игры ведет ЕС против России
- 21 сент
- Цена человеческой жизни: Киев планирует воевать до последнего украинца
- 20 сент
- «Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 сент
- РСЗО «Ураган» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 сент
- «Тюльпан» разгромил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
53%
Нашли ошибку?