Российский боец пронес раненого товарища 3 км

Происходящее зафиксировала камера беспилотника.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Спецоперация

Уникальная история и уникальные кадры из зоны специальной операции. Как сообщают Telegram-каналы — российский боец пронес раненого товарища почти три километра и, тем самым, спас ему жизнь. Это случилось после того, как наш отряд атаковали вражеские беспилотники.

Один из солдат получил серьезные ранения и не мог двигаться дальше. Тогда его товарищ с позывным «Увар» сбросил бронежилет, взвалил раненого на плечи и, рискуя жизнью, под угрозой новых ударов украинских дронов — дотащил до своих.

Происходящее зафиксировала камера беспилотника.

Спецоперация
