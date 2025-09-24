Беспилотник не пройдет! Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 36 0

Зенитчики круглосуточно ведут контроль воздушного пространства, мешая ВСУ проводить разведку.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео работы расчетов зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10»

Расчеты ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» обеспечили воздушное прикрытие артиллерийских позиций от дронов ВСУ на красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Зенитчики круглосуточно контролируют воздушное пространство, мешая ВСУ проводить разведку. Ежедневно наши бойцы сбивают десятки БПЛА, в том числе самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

