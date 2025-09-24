Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

В рамках ГА ООН Лаврова ожидают несколько двусторонних встреч, в том числе переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Они пройдут 24 сентября в 19:00 по московскому времени. Также запланирована беседа с генеральным секретарем международной организации Антониу Гутерришем. Это мероприятие состоится 25 сентября.

Кроме того, глава российского дипломатического ведомства примет участие в многосторонних мероприятиях по линии «Группы двадцати», БРИКС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сергей Лавров возглавляет делегацию РФ на 80-й ГА ООН.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Генассамблее выступил американский лидер Дональд Трамп и обвинил ООН в бездействии.

