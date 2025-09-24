Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Главе МИД России предстоят несколько двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

В рамках ГА ООН Лаврова ожидают несколько двусторонних встреч, в том числе переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Они пройдут 24 сентября в 19:00 по московскому времени. Также запланирована беседа с генеральным секретарем международной организации Антониу Гутерришем. Это мероприятие состоится 25 сентября.

Кроме того, глава российского дипломатического ведомства примет участие в многосторонних мероприятиях по линии «Группы двадцати», БРИКС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сергей Лавров возглавляет делегацию РФ на 80-й ГА ООН.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Генассамблее выступил американский лидер Дональд Трамп и обвинил ООН в бездействии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН
5:07
Тайфун «Рагаса» на востоке Тайваня унес жизни 14 человек
4:56
Средняя российская зарплата в июне 2025 года составила 103,2 тысячи рублей
4:37
Пожар в Новосибирском зоопарке полностью ликвидирован
4:15
Илья Резник предрек большое будущее победителю «Интервидения-2025»
3:56
Подождут на улице? В Госдуме хотят запретить вход с собаками в кафе и магазины

Сейчас читают

Трамп заявил, что желает России и Украине «всего наилучшего»
Суд лишил родительских прав россиянку, родившую в туалете аэропорта в Турции
«Я раком поднял всю страну»: Шура про нелегкую жизнь в 1990-е
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео