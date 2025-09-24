В Новороссийске введен режим ЧС после атаки украинских БПЛА

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Срочная новость 41 0

Количество пострадавших увеличилось до шести человек.

Сколько пострадавших в результате атаки на Новороссийск

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на Новороссийск увеличилось до шести человек. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Кроме того, в результате удара повреждены семь домов и 20 машин.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что специалисты ведут поиск возможных мест падения обломков. На базе Технико-экономического лицея развернут пункт временного размещения (ПВР).

Также возник пожар на крыше жилого дома, он был оперативно локализован, продолжается работа по его тушению. Глава города подчеркнул, что все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки, а также призвал жителей города не приближаться к обломкам и сообщать о них по номеру 112.

Как ранее писал 5-tv, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по центру Новороссийска. В результате атаки есть жертвы, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона предварительно сообщал о двух погибших.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Кроме того, в соседнем Геленджике объявили опасность атаки безэкипажных катеров, запрещен выход в море любых плавсредств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
24 сент
Российские силы ПВО перехватили 70 беспилотников украинских боевиков за ночь
23 сент
Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников над регионами России
23 сент
Силы ПВО РФ уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь
23 сент
В небе над Москвой уничтожены еще шесть беспилотников
22 сент
В Крыму возбудили дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ
22 сент
«Тушили все вместе»: директор школы в Крыму об ударе БПЛА боевиков ВСУ
22 сент
В Белгороде дрон ВСУ взорвался у здания администрации, пострадали два человека
22 сент
Средства ПВО ВС РФ за ночь уничтожили более ста украинских дронов
22 сент
Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ в Ростовской области
21 сент
В результате атаки дронов ВСУ в Крыму погибли два человека
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:14
Драконов сменят кресты: замок Пугачевой предложили передать православной церкви
16:12
Людей эвакуируют с пляжей в Сочи в связи с атаками ВСУ
16:01
Казанский профессор вошел в список самых цитируемых ученых мира
15:46
Экс-прокурор Молдавии случайно раскрыла секреты Санду
15:42
Зарытые в землю холодильники с необычным содержимым обнаружили на Сахалине
15:33
Суд смягчил приговор нарисовавшим пентаграмму на двери военкора Трушнина

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Питают мозг и улучшают кожу: врач раскрыл пользу куриных яиц для организма
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео