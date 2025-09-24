В Новороссийске введен режим ЧС после атаки украинских БПЛА
Количество пострадавших увеличилось до шести человек.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на Новороссийск увеличилось до шести человек. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Кроме того, в результате удара повреждены семь домов и 20 машин.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что специалисты ведут поиск возможных мест падения обломков. На базе Технико-экономического лицея развернут пункт временного размещения (ПВР).
Также возник пожар на крыше жилого дома, он был оперативно локализован, продолжается работа по его тушению. Глава города подчеркнул, что все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки, а также призвал жителей города не приближаться к обломкам и сообщать о них по номеру 112.
Как ранее писал 5-tv, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по центру Новороссийска. В результате атаки есть жертвы, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона предварительно сообщал о двух погибших.
На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Кроме того, в соседнем Геленджике объявили опасность атаки безэкипажных катеров, запрещен выход в море любых плавсредств.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 24 сент
- Российские силы ПВО перехватили 70 беспилотников украинских боевиков за ночь
- 23 сент
- Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников над регионами России
- 23 сент
- Силы ПВО РФ уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь
- 23 сент
- В небе над Москвой уничтожены еще шесть беспилотников
- 22 сент
- В Крыму возбудили дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ
- 22 сент
- «Тушили все вместе»: директор школы в Крыму об ударе БПЛА боевиков ВСУ
- 22 сент
- В Белгороде дрон ВСУ взорвался у здания администрации, пострадали два человека
- 22 сент
- Средства ПВО ВС РФ за ночь уничтожили более ста украинских дронов
- 22 сент
- Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ в Ростовской области
- 21 сент
- В результате атаки дронов ВСУ в Крыму погибли два человека
Читайте также
53%
Нашли ошибку?