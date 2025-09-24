В Новороссийске введен режим ЧС после атаки украинских БПЛА

Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на Новороссийск увеличилось до шести человек. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Кроме того, в результате удара повреждены семь домов и 20 машин.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что специалисты ведут поиск возможных мест падения обломков. На базе Технико-экономического лицея развернут пункт временного размещения (ПВР).

Также возник пожар на крыше жилого дома, он был оперативно локализован, продолжается работа по его тушению. Глава города подчеркнул, что все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки, а также призвал жителей города не приближаться к обломкам и сообщать о них по номеру 112.



Как ранее писал 5-tv, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по центру Новороссийска. В результате атаки есть жертвы, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона предварительно сообщал о двух погибших.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Кроме того, в соседнем Геленджике объявили опасность атаки безэкипажных катеров, запрещен выход в море любых плавсредств.



