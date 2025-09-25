Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте

Эфирная новость 30 0

По мнению экс-главкома, цена вторжения боевиков в Курскую область была слишком высокой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация Курская область

Украинскую армию ждут новые провалы на фронте. И это не прогнозы врагов Киева, а мнение экс-главкома ВСУ Залужного.

В своей статье для издания «Зеркало недели» нынешний посол Украины в Британии признался, что вторжение в Курскую область стало полным крахом ВСУ. По его словам, цена этой авантюры оказалась слишком высока, а само вторжение не принесло никакого успеха.

Отметил Залужный и превосходство российских дронов, которые наносят точные удары и перекрывают всю логистику украинской армии. В результате ВСУ вынуждены постоянно отступать, оставляя выгодные позиции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
25 сент
На севере ДНР группировка «Запад» ведет зачистку поселка Кировск
24 сент
Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР
24 сент
В Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области
24 сент
Расчет «Мста-С» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 сент
Беспилотник не пройдет! Лучшее видео из зоны СВО
23 сент
Зеленский после провала ВСУ в Купянске пообещал Трампу «хорошие новости» с фронта
23 сент
«Ланцетом» по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
23 сент
В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Новоивановки в Запорожской области
23 сент
БМП-3 разгромила «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 сент
Российский боец три километра нес раненого товарища
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:32
На севере ДНР группировка «Запад» ведет зачистку поселка Кировск
1:12
Снова мама: Рианна родила третьего ребенка от A$AP Rocky
0:58
Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте
0:40
Трамп заменил фото Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме
0:20
После тусовки — домой: на чем Пегова передвигается по ночной Москве
0:04
Рейс из Москвы в Петербург задержался после столкновения с другим самолетом

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Деньги — не главное: бизнес-коуч дал советы начинающим предпринимателям
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео