«Я девочка из народа»: Бузова высказалась о повышении гонорара

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Приоритет артистки — поклонники.

Гонорар Ольги Бузовой

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова назвала себя девочкой из народа

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что для нее поклонники важнее, чем она сама. Ее слова приводит Super.

«Все настолько индивидуально. Есть же разные мероприятия… Я девочка из народа, и для меня в приоритете всегда люди, нежели я сама», — сказала Бузова.

Она уточнила, что гонорары и деньги не являются главной целью, главное — внимание и поддержка поклонников.

Ранее Бузова прокомментировала слухи о своих поцелуях с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Певица заявила, что между ними существует особая связь, а общение носит исключительно личный характер.

«Пытались вспомнить, где мы виделись в последний раз, а потом вспомнили, что лучше было бы, чтобы все забыли. Но что снято — то снято. Наше личное общение — это наше личное общение. Просто оно было зафиксировано. Что мы делаем наедине, вам лучше не знать. Наша песенка еще не спета», — приводит слова телеведущей VOICE.

Тема:
Ольга Бузова
