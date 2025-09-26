«Я девочка из народа»: Бузова высказалась о повышении гонорара
Приоритет артистки — поклонники.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ольга Бузова назвала себя девочкой из народа
Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что для нее поклонники важнее, чем она сама. Ее слова приводит Super.
«Все настолько индивидуально. Есть же разные мероприятия… Я девочка из народа, и для меня в приоритете всегда люди, нежели я сама», — сказала Бузова.
Она уточнила, что гонорары и деньги не являются главной целью, главное — внимание и поддержка поклонников.
Ранее Бузова прокомментировала слухи о своих поцелуях с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Певица заявила, что между ними существует особая связь, а общение носит исключительно личный характер.
«Пытались вспомнить, где мы виделись в последний раз, а потом вспомнили, что лучше было бы, чтобы все забыли. Но что снято — то снято. Наше личное общение — это наше личное общение. Просто оно было зафиксировано. Что мы делаем наедине, вам лучше не знать. Наша песенка еще не спета», — приводит слова телеведущей VOICE.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 25 сент
- «Лучше не знать, что мы делаем наедине»: Бузова об отношениях с Киркоровым
- 24 сент
- «Ревнушка моя»: Киркоров закатил Бузовой истерику
- 21 сент
- «До этого нужно дойти»: почему Бузова не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в «Интервидении»
- 21 сент
- «Ярик, что это было?» — Бузова высказалась о поступке SHAMAN на «Интервидении»
- 12 сент
- «Я была вынуждена»: Бузова объяснила причину отмены концерта в Ростове-на-Дону
- 7 сент
- «Маленькая шалость»: Бузова необычно подбодрила себя после задержки рейса
- 5 сент
- Горит перед русской сценой: участница от Белоруссии о подготовке к «Интервидению»
- 15 авг
- Бузова похвасталась видом из окна своего номера в Ницце: «Взяла билеты и улетела»
- 28 июл
- «Вся квартира в игрушках»: Ольга Бузова тяжело переживает утрату любимца
- 28 июл
- Монстра мало: Ольга Бузова повесила на сумку Лабубу вместе с Чебурашкой
53%
Нашли ошибку?