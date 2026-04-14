«Берет то, что хочет»: Бузова про Инстасамку, с которой они вместе записали трек

Ольга Бузова записала совместный трек с Инстасамкой

Российские певицы Ольга Бузова и Дарья Зотеева (Инстасамка) записали совместный трек. Об этом сообщила сама телеведущая в своих соцсетях.

«Хотели вы этого или нет, фит (песня. — Прим. ред.) уже записан! Когда дропаем (выкладываем. — Прим. ред.)? », — написала Бузова.

Рэперша несколько недель добивалась сотрудничества, но у Ольги плотный график, и она не замечала предложений в личном чате. А когда обнаружила — удивилась. На музыкальной премии «Жара» Бузова рассказала, как отреагировала на настойчивость коллеги.

«Инстасамка несколько недель назад запустила новость, как будто бы уже есть песня. Отметила меня. И в итоге сегодня я получаю новость, что она выставляет уже в интернет, мол: „Оля, отреагируй на мое сообщение“. Я сначала такая: „Ты обалдела?!“, ну как бы без меня…», — рассказывает певица.

Она заявила, что замечательно провела время с Зотеевой в Китае и та показала себя с хорошей стороны.

«И тут такая наглость, без меня меня уже в хит вписать. А потом подумала: это же так круто, молодежь дерзкая, наглая, берет то, что она хочет», — признала Бузова.

