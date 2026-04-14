«Берет то, что хочет»: Бузова про Инстасамку, с которой они вместе записали трек

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Певица призналась, что сначала возмутилась дерзостью рэперши, но потом передумала.

Бузова и Инстасамка записали фит

Ольга Бузова

Ольга Бузова записала совместный трек с Инстасамкой

Российские певицы Ольга Бузова и Дарья Зотеева (Инстасамка) записали совместный трек. Об этом сообщила сама телеведущая в своих соцсетях.

«Хотели вы этого или нет, фит (песня. — Прим. ред.) уже записан! Когда дропаем (выкладываем. — Прим. ред.)? », — написала Бузова.

Рэперша несколько недель добивалась сотрудничества, но у Ольги плотный график, и она не замечала предложений в личном чате. А когда обнаружила — удивилась. На музыкальной премии «Жара» Бузова рассказала, как отреагировала на настойчивость коллеги.

«Инстасамка несколько недель назад запустила новость, как будто бы уже есть песня. Отметила меня. И в итоге сегодня я получаю новость, что она выставляет уже в интернет, мол: „Оля, отреагируй на мое сообщение“. Я сначала такая: „Ты обалдела?!“, ну как бы без меня…», — рассказывает певица.

Она заявила, что замечательно провела время с Зотеевой в Китае и та показала себя с хорошей стороны.

«И тут такая наглость, без меня меня уже в хит вписать. А потом подумала: это же так круто, молодежь дерзкая, наглая, берет то, что она хочет», — признала Бузова.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ольга Бузова призналась, что не умеет отдыхать. Даже на пляжном отдыхе в жаркой стране она непременно будет переписываться во всех рабочих чатах.

Тема:
Ольга Бузова
13 апр
Ольга Бузова призналась в проблеме, которая преследует ее годами
8 апр
Надавил на больное: Тарасов неожиданно отреагировал на беременность Бузовой
6 апр
«Мы очень счастливы»: Ольга Бузова станет тетей
4 апр
Ольга Бузова подготовила две комнаты для будущих детей в своей квартире
28 февр
«Это все ужасно!» — эскалация на Ближнем Востоке коснулась Ольги Бузовой
26 февр
«Оля, позвони!» — Погребняк попросила от Бузовой объяснений о ее скорой свадьбе
26 февр
Ольга Бузова все еще ищет любовь: как изменилось отношение певицы к браку
25 февр
«С будущим мужем»: Бузова показала фото со свидания с новым кавалером в ОАЭ
9 февр
Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке: «Не меняются только дебилы»
8 февр
«Я готова»: мечтающая о принце Бузова заявила, что влюбляется с первого взгляда
Последние новости

11:15
Россияне могут купить год стажа и пенсионные баллы: сколько это стоит в 2026 году
11:11
«Ничто не мешает нам это сделать»: Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль
11:09
Секретная операция: российские бойцы завладели важными документами в тылу ВСУ
10:59
При поддержке «Единой России» построено 7,5 тысяч ФАПов, поликлиник и амбулаторий
10:55
«Жизнь идет своим чередом»: обстановка на островах в Ормузском проливе
10:50
«Берет то, что хочет»: Бузова про Инстасамку, с которой они вместе записали трек

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
В восьми регионах России 21 апреля объявлено выходным днем
По следам Эдварда Била: Что известно о СИЗО, куда отправили Артема Чекалина
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео