«Берет то, что хочет»: Бузова про Инстасамку, с которой они вместе записали трек
Певица призналась, что сначала возмутилась дерзостью рэперши, но потом передумала.
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Ольга Бузова записала совместный трек с Инстасамкой
Российские певицы Ольга Бузова и Дарья Зотеева (Инстасамка) записали совместный трек. Об этом сообщила сама телеведущая в своих соцсетях.
«Хотели вы этого или нет, фит (песня. — Прим. ред.) уже записан! Когда дропаем (выкладываем. — Прим. ред.)? », — написала Бузова.
Рэперша несколько недель добивалась сотрудничества, но у Ольги плотный график, и она не замечала предложений в личном чате. А когда обнаружила — удивилась. На музыкальной премии «Жара» Бузова рассказала, как отреагировала на настойчивость коллеги.
«Инстасамка несколько недель назад запустила новость, как будто бы уже есть песня. Отметила меня. И в итоге сегодня я получаю новость, что она выставляет уже в интернет, мол: „Оля, отреагируй на мое сообщение“. Я сначала такая: „Ты обалдела?!“, ну как бы без меня…», — рассказывает певица.
Она заявила, что замечательно провела время с Зотеевой в Китае и та показала себя с хорошей стороны.
«И тут такая наглость, без меня меня уже в хит вписать. А потом подумала: это же так круто, молодежь дерзкая, наглая, берет то, что она хочет», — признала Бузова.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ольга Бузова призналась, что не умеет отдыхать. Даже на пляжном отдыхе в жаркой стране она непременно будет переписываться во всех рабочих чатах.
