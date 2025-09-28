ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 55 0

Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и 230 беспилотников ВСУ.

Российские военные ударили по предприятиям ВПК Украины

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Ночью нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины, используемым в интересах ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цели достигнуты, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения «Южной» группировки уничтожают части ВСУ, блокированные южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. ВС РФ поразили тяговые подстанции, используемые для обеспечения железнодорожных перевозок ВСУ в Донбассе.

Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и 230 беспилотников самолетного типа ВСУ, добавили в ведомстве.

Потери ВСУ в результате действий российских подразделений за сутки составили около 1 530 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
28 сент
Война роботов: российские военные продвигаются на краснолиманском направлении
28 сент
Силы ПВО России уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
27 сент
Гаубица «Д-30» разнесла «опорник» ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
27 сент
«Ночной охотник» уничтожил пункт временной дислокации подразделений БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 сент
ВС России освободили Юнаковку в Сумской области
26 сент
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 сент
FРV-дроны ВС РФ ударили по бронемашинам западного производства. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
Су-25 накрыли «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
Минометный огонь настиг прятавшихся в подвале боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
На севере ДНР группировка «Запад» ведет зачистку поселка Кировск
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Прорыв у Тельцов, проблемы у Близнецов: гороскоп для всех знаков на октяб...

Последние новости

13:31
Песков: положение и переговорная позиция Украины ухудшаются ежедневно
13:15
«Устроили истерику»: зачем Европа разгоняет милитаристскую волну из-за «российских» дронов
12:56
«Важна роль родителя»: психолог о формировании привычки убираться у детей
12:46
В ПМР открыли всего 12 избирательных участков для выборов в парламент Молдавии
12:31
В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве
12:30
«Грязная избирательная кампания»: мэр Кишинева о парламентских выборах в Молдавии

Сейчас читают

«У нас в семье запрещено»: Лариса Долина поделилась секретом воспитания внучки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео