Президент Финляндии отреагировал на заявление Лаврова о войне Европы с Россией

Дарья Корзина
По словам главы МИД РФ, НАТО и Евросоюз используют Украину как инструмент.

Президент Финляндии: Европа не воюет с Россией

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Европа не воюет с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — подчеркнул он.

Так финский лидер отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который на Генассамблее ООН заявил, что НАТО и ЕС фактически ведут против России войну, используя Украину как инструмент.

Также Лавров заявил, что Киев прибегает к провокациям под ложным флагом, создавая иллюзию атак со стороны России. По его словам, в этих действиях украинцам оказывают поддержку британцы, «как это происходило на протяжении веков».

Стубб отметил, что Западу важно сохранять спокойствие, укреплять оборону и не поддаваться на резкие заявления.

Как ранее писал 5-tv.ru, любые попытки агрессии против России встретят решительный отпор. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что угрозы от ряда стран НАТО усиливаются, однако Москва готова незамедлительно реагировать на любое нападение.

Последние новости

