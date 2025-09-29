Корректировка удара осуществлялась операторами БПЛА группировки в режиме реального времени.
Военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по укрепрайону и пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
После получения координат целей с командного пункта расчет оперативно развернул боевую машину на огневой позиции. С помощью автоматизированной системы управления огнем военнослужащие произвели точный залп термобарическими снарядами на расстояние более 20 километров, уничтожив выявленные вражеские цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
