Военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по укрепрайону и пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

После получения координат целей с командного пункта расчет оперативно развернул боевую машину на огневой позиции. С помощью автоматизированной системы управления огнем военнослужащие произвели точный залп термобарическими снарядами на расстояние более 20 километров, уничтожив выявленные вражеские цели.

Корректировка удара осуществлялась операторами БПЛА группировки в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

