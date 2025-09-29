«Солнцепек» нанес огневое поражение ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 69 0

Корректировка удара осуществлялась операторами БПЛА группировки в режиме реального времени.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

 

Военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по укрепрайону и пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

После получения координат целей с командного пункта расчет оперативно развернул боевую машину на огневой позиции. С помощью автоматизированной системы управления огнем военнослужащие произвели точный залп термобарическими снарядами на расстояние более 20 километров, уничтожив выявленные вражеские цели.

Корректировка удара осуществлялась операторами БПЛА группировки в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
29 сент
Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России
29 сент
Снайперы сбили более 100 дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 сент
Песков: экономика России обеспечивает все нужды спецоперации
28 сент
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
28 сент
Война роботов: российские военные продвигаются на краснолиманском направлении
28 сент
Силы ПВО России уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
27 сент
Гаубица «Д-30» разнесла «опорник» ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
27 сент
«Ночной охотник» уничтожил пункт временной дислокации подразделений БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 сент
ВС России освободили Юнаковку в Сумской области
26 сент
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:08
Успеть до 22: украинская молодежь бежит из страны
7:53
От Николая II до Путина: со дня рождения карикатуриста Бориса Ефимова прошло 125 лет
7:39
Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России
7:30
«Солнцепек» нанес огневое поражение ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:13
Последствия развода: Полина Диброва показала покрытое синяками лицо
7:00
Птичья костка: зачем 29 сентября на Руси варили курицу и гадали по костям

Сейчас читают

Умерла 46-летняя Ирина Синецкая, чемпионка мира и Европы по боксу
Месяц Огненной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2025 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год