ВСУ не спрятаться в лесу от российских Ми-28нм. Лучшее видео из зоны СВО

В результате слаженной работы разведки и авиации противник лишился живой силы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм поразил живую силу противника расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
По докладам авиановодчика, личный состав ВСУ был уничтожен.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
