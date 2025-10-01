Саперы «открывают» дорогу технике в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

Маршруты приходится разминировать.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Днепр» проводят разминирование маршрутов движения техники в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
На ореховском направлении саперы ежедневно обнаруживают и уничтожают многочисленные взрывоопасные предметы, установленные ВСУ. Саперы-подрывники проходят в первой полосе. Их прикрывает боевое охранение.
Действия саперов позволяют безопасно продвигаться российским подразделениям и эффективно выполнять боевые задачи. Их профессионализм и самоотверженность играют ключевую роль в обеспечении успеха на данном направлении.
«Группа прошла, проделывала проход под штурмовиков для наших действий», — рассказал командир группы разминирования, позывной «Вожатый».
Работа саперов сопряжена с высоким риском, и они с честью выполняют свой долг, обеспечивая безопасность личного состава и техники российских войск.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 30 сент
- ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР
- 30 сент
- Силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами России
- 30 сент
- ВСУ не спрятаться в лесу от российских Ми-28нм. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 сент
- Российские «Ураганы» сносят позиции противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 сент
- ВС РФ освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике
- 29 сент
- Актера Юрия Батурина внесли в базу «Миротворца»* после интервью в «Сорян, это подкаст»
- 29 сент
- ВС РФ освободили Шандриголово в ДНР
- 29 сент
- В Киеве закрываются рестораны из-за массового выезда за границу молодых мужчин
- 29 сент
- ВС РФ под Северском нашли единственного выжившего в подразделении боевика ВСУ
- 29 сент
- В МИД Венгрии призвали Украину отказаться от территорий в обмен на мир
Читайте также
53%
Нашли ошибку?