Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Днепр» проводят разминирование маршрутов движения техники в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

На ореховском направлении саперы ежедневно обнаруживают и уничтожают многочисленные взрывоопасные предметы, установленные ВСУ. Саперы-подрывники проходят в первой полосе. Их прикрывает боевое охранение.

Действия саперов позволяют безопасно продвигаться российским подразделениям и эффективно выполнять боевые задачи. Их профессионализм и самоотверженность играют ключевую роль в обеспечении успеха на данном направлении.

«Группа прошла, проделывала проход под штурмовиков для наших действий», — рассказал командир группы разминирования, позывной «Вожатый».

Работа саперов сопряжена с высоким риском, и они с честью выполняют свой долг, обеспечивая безопасность личного состава и техники российских войск.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

