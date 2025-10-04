Вертолет Ми-28нм в деле. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 56 0

Экипаж нанес удары авиационными ракетами по разведанным целям противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм  поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки  и вернулся на площадку вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
3 окт
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
3 окт
Экипаж Су-34 ударил авиабомбами по ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 окт
Российский «Гиацинт» громит артиллерию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 окт
ВС РФ поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект транспортной инфраструктуры
2 окт
Расстояние — не помеха для работы РСЗО «Ураган». Лучшее видео из зоны СВО
2 окт
Вертолет Ми-28нм выполняет боевое задание. Лучшее видео из зоны СВО
1 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области
1 окт
«Гиацинты» сметают опорники, управпункты и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 окт
Саперы «открывают» дорогу технике в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
30 сент
ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР
+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:00
Весело, пока не хрустнуло: как батуты калечат детей и кто должен за это ответить
10:47
Спасатели начали эвакуацию туристов с вулкана Вилючинский на Камчатке
10:33
«Может целый день сидеть в телефоне»: Юлия Савичева рассказала о воспитании дочери
10:15
Новым председателем правящей партии Японии избрана Санаэ Такаити
10:10
На Камчатке трое альпинистов сорвались при восхождении на вулкан
10:00
Вертолет Ми-28нм в деле. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Юлия Савичева прокомментировала смену имиджа: «Я же женщина»
«Ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов рассказал о своих двойниках
Рэпер Timbaland выступил на закрытой вечеринке в Москве за 40 млн рублей
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео