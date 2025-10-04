На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь

Названная одной из наиболее длительных магнитных бурь текущего солнечного цикла завершилась. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

Ссылаясь на показания наземных магнитометров и измерений солнечного ветра, эксперт пояснил, что проходящая в течение всей текущей недели магнитная буря закончилась.

«С вечера пятницы наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки», — отметил он.

Как заявил Богачев, основной индекс Kp, который определяет начало и завершение бурь, спустился в зеленую зону. В конце вчерашнего дня наблюдалось кратковременное повышение, однако в настоящий момент индекс расположен в этой зоне примерно 17 часов. Также специалист заключил, что в настоящее время факторы, которые могли бы вывести его из равновесия, отсутствуют.

До этого, 1 октября, на фоне роста скорости солнечного ветра начались магнитные бури в России. Ученые отмечали, что на Солнце происходят выбросы плазмы с умеренной мощностью, и от этого явления солнечный ветер становится сильнее.

