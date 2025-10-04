На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

Она длилась неделю.

Когда закончится магнитная буря текущего цикла

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Магнитные бури

Названная одной из наиболее длительных магнитных бурь текущего солнечного цикла завершилась. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

Ссылаясь на показания наземных магнитометров и измерений солнечного ветра, эксперт пояснил, что проходящая в течение всей текущей недели магнитная буря закончилась.

«С вечера пятницы наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки», — отметил он.

Как заявил Богачев, основной индекс Kp, который определяет начало и завершение бурь, спустился в зеленую зону. В конце вчерашнего дня наблюдалось кратковременное повышение, однако в настоящий момент индекс расположен в этой зоне примерно 17 часов. Также специалист заключил, что в настоящее время факторы, которые могли бы вывести его из равновесия, отсутствуют.

До этого, 1 октября, на фоне роста скорости солнечного ветра начались магнитные бури в России. Ученые отмечали, что на Солнце происходят выбросы плазмы с умеренной мощностью, и от этого явления солнечный ветер становится сильнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал график магнитных бурь на октябрь 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
2 окт
Когда солнце штормит: как магнитные бури влияют на наше здоровье
2 окт
Солнечные капризы: насколько сильной будет магнитная буря 3 октября
2 окт
Мощные колебания: график магнитных бурь на октябрь 2025 года
2 окт
Штиль или буря? Прогноз геомагнитной активности на 2 октября
30 сент
«Сила подавляется»: как утихомирить нервы в разгар сильнейшей магнитной бури
30 сент
Критический уровень: на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря
29 сент
На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку
28 сент
Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M6.4
24 сент
Мощный выброс плазмы на Солнце: какие последствия для Земли
22 сент
Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
Курское объединение «Помогаем нашим» еженедельно доставляет гумпомощь бойцам СВО
13:54
В Приморье в ДТП с большегрузами пострадали шестеро детей
13:35
Мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов
13:18
На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь
12:59
«Это я брюзжу»: Дмитрий Маликов о своем отношении к мату на сцене
12:38
Правительство направило свыше десяти миллиардов рублей на социальные надбавки пенсионерам

Сейчас читают

За три часа уничтожены 29 украинских беспилотников над Белгородской областью
Юлия Савичева прокомментировала смену имиджа: «Я же женщина»
«Ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов рассказал о своих двойниках
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео