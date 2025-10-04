На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь

Она длилась неделю.
Фото: 5-tv.ru
Названная одной из наиболее длительных магнитных бурь текущего солнечного цикла завершилась. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.
Ссылаясь на показания наземных магнитометров и измерений солнечного ветра, эксперт пояснил, что проходящая в течение всей текущей недели магнитная буря закончилась.
«С вечера пятницы наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки», — отметил он.
Как заявил Богачев, основной индекс Kp, который определяет начало и завершение бурь, спустился в зеленую зону. В конце вчерашнего дня наблюдалось кратковременное повышение, однако в настоящий момент индекс расположен в этой зоне примерно 17 часов. Также специалист заключил, что в настоящее время факторы, которые могли бы вывести его из равновесия, отсутствуют.
До этого, 1 октября, на фоне роста скорости солнечного ветра начались магнитные бури в России. Ученые отмечали, что на Солнце происходят выбросы плазмы с умеренной мощностью, и от этого явления солнечный ветер становится сильнее.
Ранее 5-tv.ru сообщал график магнитных бурь на октябрь 2025 года.
