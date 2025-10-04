Выходной под давлением: прогноз магнитной активности на 5 октября

В этот день метеозависимым стоит побольше отдыхать.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ИКИ РАН: вероятность магнитных бурь 5 октября составляет 36%
Вероятность магнитных бурь 5 октября составляет 36%. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает URA.RU.
По данным ученых, в воскресенье ожидается высокая солнечная активность, которая, в свою очередь, может привести к магнитным колебаниям на Земле. При этом эксперты прогнозируют относительно слабую бурю. Ее интенсивность составит К5 по шкале Kp, что соответствует уровню G1.
Почасовой прогноз показывает, что максимальная активность придется на ранее утро. Так, согласно данным специалистов, в 03:00 будет возбужденная магниосфера. Активность бури составит Кp4. Этот показатель сохранится до 09:00. Затем ожидается стабилизация, то есть интенсивность магнитных бурь снизится до Kp3.
Ученые отметили, что по шкале Kp показатели от 0 до 4 считаются спокойным состоянием магниотосферы. Несмотря на это, эксперты рекомендуют метеозависимым людям контролировать свои физические нагрузки, следить за питанием и побольше отдыхать.
Ранее, писал 5-tv.ru, на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 окт
- На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь
- 2 окт
- Когда солнце штормит: как магнитные бури влияют на наше здоровье
- 2 окт
- Солнечные капризы: насколько сильной будет магнитная буря 3 октября
- 2 окт
- Мощные колебания: график магнитных бурь на октябрь 2025 года
- 2 окт
- Штиль или буря? Прогноз геомагнитной активности на 2 октября
- 30 сент
- «Сила подавляется»: как утихомирить нервы в разгар сильнейшей магнитной бури
- 30 сент
- Критический уровень: на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря
- 29 сент
- На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку
- 28 сент
- Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M6.4
- 24 сент
- Мощный выброс плазмы на Солнце: какие последствия для Земли
Читайте также
54%
Нашли ошибку?