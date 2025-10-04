Выходной под давлением: прогноз магнитной активности на 5 октября

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 49 0

В этот день метеозависимым стоит побольше отдыхать.

Магнитные бури будут 5 октября?

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

ИКИ РАН: вероятность магнитных бурь 5 октября составляет 36%

Вероятность магнитных бурь 5 октября составляет 36%. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает URA.RU.

По данным ученых, в воскресенье ожидается высокая солнечная активность, которая, в свою очередь, может привести к магнитным колебаниям на Земле. При этом эксперты прогнозируют относительно слабую бурю. Ее интенсивность составит К5 по шкале Kp, что соответствует уровню G1.

Почасовой прогноз показывает, что максимальная активность придется на ранее утро. Так, согласно данным специалистов, в 03:00 будет возбужденная магниосфера. Активность бури составит Кp4. Этот показатель сохранится до 09:00. Затем ожидается стабилизация, то есть интенсивность магнитных бурь снизится до Kp3.

Ученые отметили, что по шкале Kp показатели от 0 до 4 считаются спокойным состоянием магниотосферы. Несмотря на это, эксперты рекомендуют метеозависимым людям контролировать свои физические нагрузки, следить за питанием и побольше отдыхать.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

