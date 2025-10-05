Устроившие теракт в «Крокусе» ждали команды от куратора перед нападением

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 57 0

Сами боевики не принимали никаких решений — только исполняли приказы.

Дело о теракте в «Крокусе» — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

ТАСС: Напавшие на «Крокус» террористы ждали команду от куратора

Вооруженные террористы, напавшие на посетителей концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», перед началом атаки ждали команды от куратора. И только когда ее получили, направились с оружием к зданию. Об этом сообщается в материале ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса, который проходит на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

«Во время оглашения в суде письменных показаний свидетелей участникам процесса стало известно, что сами боевики не принимали никаких решений, связанных с организацией теракта, а ждали указаний от своего куратора, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство», — приводит агентство выдержку из показаний.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. За несколько минут до начала концерта боевики ворвались в зал и открыли огонь по людям, а затем устроили пожар в здании. В результате трагедии погибли 149 человек, 609 получили ранения, один до сих пор числится пропавшим без вести. На суде потерпевшие заявляли, что боевики говорили друг с другом по-арабски, а также держали связь по телефону с неизвестной женщиной.

Ранее 5-tv.ru публиковал новые детали задержания исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Всего в данный момент по делу проходят 19 фигурантов. Процесс ведется в закрытом режиме по соображениям безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
30 сент
Родные жертв теракта в «Крокусе» не приходят на заседания суда
2 сент
Родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прекратили с ними общение
26 авг
«Снимали с дерева»: появились новые детали задержания исполнителей теракта в «Крокусе»
19 авг
Полиция прибыла через шесть минут после начала стрельбы в «Крокусе»
19 авг
Двое невооруженных мужчин пытались остановить террористов в «Крокусе»
13 авг
«Стрелял с улыбкой на лице»: пострадавшие вспоминают нападение на «Крокус»
12 авг
Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокусе» не сообщили полиции о мероприятии
10 авг
Участник нападения на «Крокус» проходил обучение в Афганистане
7 авг
Поставщик оружия для террористов предложил компенсации потерпевшим в Крокусе
5 авг
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил потерпевшим по 1 тысяче рублей
+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:44
На юго-востоке Москвы огнеборцы ликвидируют пожар
8:44
Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов
8:22
Маликов оправдался за скандальное фото в трусах с сердечками: «Я же романтик»
8:02
Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана
7:44
МВД призвало россиян не указывать о себе полную информацию в соцсетях
7:21
Устроившие теракт в «Крокусе» ждали команды от куратора перед нападением

Сейчас читают

Певица Лариса Долина намерена судиться с производителем ростовых фигур
ИИ создал вирус-убийцу: это начало эволюции или конец контроля?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео