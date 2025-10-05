Устроившие теракт в «Крокусе» ждали команды от куратора перед нападением

Сами боевики не принимали никаких решений — только исполняли приказы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
ТАСС: Напавшие на «Крокус» террористы ждали команду от куратора
Вооруженные террористы, напавшие на посетителей концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», перед началом атаки ждали команды от куратора. И только когда ее получили, направились с оружием к зданию. Об этом сообщается в материале ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса, который проходит на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.
«Во время оглашения в суде письменных показаний свидетелей участникам процесса стало известно, что сами боевики не принимали никаких решений, связанных с организацией теракта, а ждали указаний от своего куратора, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство», — приводит агентство выдержку из показаний.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. За несколько минут до начала концерта боевики ворвались в зал и открыли огонь по людям, а затем устроили пожар в здании. В результате трагедии погибли 149 человек, 609 получили ранения, один до сих пор числится пропавшим без вести. На суде потерпевшие заявляли, что боевики говорили друг с другом по-арабски, а также держали связь по телефону с неизвестной женщиной.
Ранее 5-tv.ru публиковал новые детали задержания исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Всего в данный момент по делу проходят 19 фигурантов. Процесс ведется в закрытом режиме по соображениям безопасности.
