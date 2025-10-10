Средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника ВСУ над регионами России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Больше всего было сбито над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Сколько беспилотников перехватили в России 10 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно официальному сообщению ведомства, десять дронов были сбиты над Белгородской областью и акваторией Черного моря, а еще три — в небе над Брянской областью.

Днем ранее российское Минобороны сообщало о ликвидации 19 украинских БПЛА за ночь. Девять аппаратов сбили над Волгоградской областью, по три — над Брянской и Курской областями, а также по одному дрону уничтожили над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

Таким образом, за два дня российская ПВО зафиксировала и нейтрализовала 42 украинских беспилотника на разных участках российской территории.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
