Из-за атаки украинских беспилотников во Владимирской области вспыхнул пожар

Дарья Бруданова
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Атака беспилотников на регионы России

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили дроновую атаку на Владимирскую область, в результате чего вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев своем канале в мессенджере МАКС.

По информации губернатора, этой ночью ВСУ предприняли попытку нанести ущерб инфраструктуре в Камешковском округе.

«Это стало причиной пожара. Площадь возгорания — около 800 квадратных метров», — уточнил Авдеев.

Огонь тушат. Больше информации о пожаре нет. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Александр Авдеев добавил, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется. Он обратился к жителям и призвал их не поддаваться панике, а в случае опасности следовать инструкциям и найти укрытие.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны страны ликвидировали два беспилотника ВСУ, летевших на российскую столицу. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Экстренные службы выехали на места падения обломков БПЛА.

