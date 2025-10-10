Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 4-летней Нади

Эфирная новость

У девочки — детский церебральный паралич.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых Дел!

Накануне мы рассказали историю четырехлетней Нади из Подмосковья. У нее — детский церебральный паралич. Из-за сильного мышечного напряжения она едва передвигается. Все процедуры, направленные на расслабление, уже не помогают.

Наде срочно требуется дорогостоящая операция. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
