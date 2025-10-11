В Софийском соборе Вологды провели молебен о здравии бойцов СВО

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 77 0

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Эстафета Победы».

Фото, видео: Telegram/Филимонов LIVE /filimonov_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

В Софийском соборе Вологды в рамках всероссийской акции «Эстафета Победы» освятили стяги с ликом Спаса Нерукотворного, которые будут переданы в зону специальной военной операции из 24 регионов РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

«Русские воины во все времена шли в бой со святыми образами. Верим, что эти стяги станут символом силы, Победы и веры в наших воинов, будут им поддержкой и напоминанием о том, что мы молимся и помним о каждом герое», — сказано в публикации.

Молебен о здравии наших бойцов провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Акция «Эстафета Победы» проходит в рамках финала Третьего Всероссийского конкурса «Мои медиавыборы». 

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий врач спасает жизни российских бойцов СВО. Врач-анестезиолог Томас Мертенс приехал в Россию с русской женой после начала спецоперации, получил гражданство и помогает эвакуировать раненых бойцов, считая это своим долгом. Медики сначала насторожились, но немец, доказав, что наравне со всеми готов работать сутки напролет и спать по два часа в день, быстро стал в коллективе своим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
11 окт
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области
8 окт
Идет охота на дроны: как ВС РФ сбивают вражеские беспилотники
8 окт
ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
7 окт
Путин о начале СВО: «Решения были правильными и своевременными»
7 окт
Самоотверженный бой: как работают российские танкисты на красноармейском направлении
7 окт
ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
6 окт
Идет наступление: как работают ВС РФ под Луганском
6 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области
5 окт
Российские военные уничтожили установку HIMARS в зоне СВО
5 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР
+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:04
Число погибших в результате наводнений в Мексике достигло 37 человек
22:47
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области
22:31
«Грудь исчезла»: Виктория Бекхэм объяснила, почему удалила силиконовые импланты
22:13
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор
22:11
Умерла звезда фильма «Крестный отец» Дайан Китон
21:54
«Много таких красивых мужиков»: Алена Апина объяснила развод с мужем после 25 лет брака

Сейчас читают

Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
На Новом Арбате разбился красный Ferrari
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Уксус и сода не спасут: как навсегда избавиться от плесени в квартире

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео