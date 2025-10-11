В Софийском соборе Вологды провели молебен о здравии бойцов СВО

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Эстафета Победы».
Фото, видео: Telegram/Филимонов LIVE /filimonov_official; 5-tv.ru
В Софийском соборе Вологды в рамках всероссийской акции «Эстафета Победы» освятили стяги с ликом Спаса Нерукотворного, которые будут переданы в зону специальной военной операции из 24 регионов РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
«Русские воины во все времена шли в бой со святыми образами. Верим, что эти стяги станут символом силы, Победы и веры в наших воинов, будут им поддержкой и напоминанием о том, что мы молимся и помним о каждом герое», — сказано в публикации.
Молебен о здравии наших бойцов провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.
Акция «Эстафета Победы» проходит в рамках финала Третьего Всероссийского конкурса «Мои медиавыборы».
Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий врач спасает жизни российских бойцов СВО. Врач-анестезиолог Томас Мертенс приехал в Россию с русской женой после начала спецоперации, получил гражданство и помогает эвакуировать раненых бойцов, считая это своим долгом. Медики сначала насторожились, но немец, доказав, что наравне со всеми готов работать сутки напролет и спать по два часа в день, быстро стал в коллективе своим.
