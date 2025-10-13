Нестабильная обстановка: геомагнитный прогноз на 13 октября

Вероятность магнитной бури 13 октября оценивается в 51%

Вероятность магнитной бури 13 октября оценивается в 51%. Вероятность возникновения геомагнитных возмущений составляет 35%, а спокойной магнитосферы — 14%. Такое распределение показателей указывает на то, что геомагнитная обстановка в этот день будет нестабильной. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

Прогнозируемое значение индекса Ap на 13 октября равно 10, что свидетельствует о умеренных геомагнитных колебаниях. Показатель F10.7, отражающий интенсивность солнечного радиоизлучения, ожидается на уровне 135, что соответствует среднему уровню солнечной активности.

Важно учитывать, что данные приведены для средних широт по всемирному времени (UTC+00). Для Москвы (UTC+03) и других российских регионов временные интервалы могут незначительно отличаться.

