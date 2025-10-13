Нестабильная обстановка: геомагнитный прогноз на 13 октября

В этот день метеозависимым стоит побольше отдыхать.
Фото: 5-tv.ru
Вероятность магнитной бури 13 октября оценивается в 51%
Вероятность магнитной бури 13 октября оценивается в 51%. Вероятность возникновения геомагнитных возмущений составляет 35%, а спокойной магнитосферы — 14%. Такое распределение показателей указывает на то, что геомагнитная обстановка в этот день будет нестабильной. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.
Прогнозируемое значение индекса Ap на 13 октября равно 10, что свидетельствует о умеренных геомагнитных колебаниях. Показатель F10.7, отражающий интенсивность солнечного радиоизлучения, ожидается на уровне 135, что соответствует среднему уровню солнечной активности.
Важно учитывать, что данные приведены для средних широт по всемирному времени (UTC+00). Для Москвы (UTC+03) и других российских регионов временные интервалы могут незначительно отличаться.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 окт
- Земля вышла из «зоны турбулентности»: геомагнитный прогноз на 10 октября
- 8 окт
- Показатели падают? Геомагнитный прогноз на 9 октября
- 6 окт
- Весь октябрь под ударом: Землю захлестнут магнитные бури
- 4 окт
- Выходной под давлением: прогноз магнитной активности на 5 октября
- 4 окт
- На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь
- 2 окт
- Когда солнце штормит: как магнитные бури влияют на наше здоровье
- 2 окт
- Солнечные капризы: насколько сильной будет магнитная буря 3 октября
- 2 окт
- Мощные колебания: график магнитных бурь на октябрь 2025 года
- 2 окт
- Штиль или буря? Прогноз геомагнитной активности на 2 октября
- 30 сент
- «Сила подавляется»: как утихомирить нервы в разгар сильнейшей магнитной бури
87%
Нашли ошибку?