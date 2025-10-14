Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Операция российских сил по уничтожению украинских формирований продолжается.

Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки

и вернулся на площадку вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

