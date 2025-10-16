Новороссийские десантники отработали штурм опорников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Условия максимально приближены к боевым.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Новороссийские десантники отработали штурм опорников ВСУ

На одном из полигонов Запорожской области в тыловой зоне СВО десантники Новороссийского горного соединения ВДВ проводят интенсивные тренировки по совершенствованию тактики штурма укрепленных позиций ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Основной целью тренировок является повышение эффективности взаимодействия личного состава в условиях современного боя и совершенствование навыков владения различными видами вооружения.

Каждое занятие разрабатывается с учетом специфики местности и сложности предстоящих задач, с акцентом на особенности штурма опорных пунктов противника, включая хорошо укрепленные точки и блиндажи.

Для повышения реалистичности тренировочного процесса активно используются беспилотные летательные аппараты, имитирующие атаки FPV-дронов противника. Штурмовые группы отрабатывают оборонительные действия против ударных БПЛА противника и осваивают навыки защиты от сбросов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
16 окт
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 окт
Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Алексеевки
15 окт
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников
15 окт
Расчет РСЗО «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 окт
Расчет ТОС-2 разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Балаган в ДНР
14 окт
Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 окт
Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 окт
ВС РФ освободили Московское в ДНР и Боровскую Андреевку в Харьковской области
13 окт
«Исчез после застолья»: командир ВСУ проспал контратаку в Харьковской области
+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
Нападал на таксистов: полиция задержала каннибала в Гане
8:21
Паника среди курящих: в ЕС хотят запретить сигареты
8:14
Бразильца спасли от отравления метанолом с помощью русской водки
8:12
Председателя совета судей РФ Виктора Момотова отправили в отставку
7:45
«Без прошлого невозможно будущее»: Сергей Жуков о том, как сохранить память о ВОВ
7:30
Новороссийские десантники отработали штурм опорников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео