Условия максимально приближены к боевым.
Новороссийские десантники отработали штурм опорников ВСУ
На одном из полигонов Запорожской области в тыловой зоне СВО десантники Новороссийского горного соединения ВДВ проводят интенсивные тренировки по совершенствованию тактики штурма укрепленных позиций ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Основной целью тренировок является повышение эффективности взаимодействия личного состава в условиях современного боя и совершенствование навыков владения различными видами вооружения.
Каждое занятие разрабатывается с учетом специфики местности и сложности предстоящих задач, с акцентом на особенности штурма опорных пунктов противника, включая хорошо укрепленные точки и блиндажи.
Для повышения реалистичности тренировочного процесса активно используются беспилотные летательные аппараты, имитирующие атаки FPV-дронов противника. Штурмовые группы отрабатывают оборонительные действия против ударных БПЛА противника и осваивают навыки защиты от сбросов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
