На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Ярослава

У мальчика — тяжелая форма ДЦП.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Больше всего на свете четырнадцатилетний Ярослав хочет научиться ходить. Но спастика в мышцах ног мешает нормально двигаться. Из-за травмы шейных позвонков во время родов и, как следствие, кровоизлияния и отека головного мозга у изначально здорового малыша развился детский церебральный паралич.

«Я сказала сама себе, что я не имею права просто сдаться. Я обязана доказать всем вокруг, что ДЦП – это не приговор. Что мы и встанем, и пойдем, и сохраним интеллект, и маму с папой он точно узнавать будет», – говорит Марина Дехтярева, мама Ярослава.

Постоянные занятия лечебной физкультурой и ежедневные домашние тренировки дали результат. Несмотря на тяжелую форму ДЦП, Ярослав сейчас почти ни в чем не отстает от сверстников. Он учится в школе на «отлично», выигрывает олимпиады по математике, обожает плавание и завоевывает медали на соревнованиях. А еще освоил дайвинг и вместе с папой исследует глубины Черного моря.

«Многие здоровые дети достигают каких-то меньших успехов, чем он, несмотря на все его трудности со здоровьем. Он достиг таких высот для меня, в моих глазах. Он и отличник, и прекрасный сын, и очень чуткий мальчик, и прекрасный друг, и спортсмен», – рассказывает о сыне Марина Дехтярева.

Но ходить без посторонней помощи у Ярослава до сих пор не получалось. Из-за проблем с мышцами его ноги с годами сильно искривились. В конце концов пришлось делать операцию. Нормальную анатомию ног восстановили, но впереди – последний и самый важный этап.

«Всегда после хирургического лечения идет обязательный длительный период реабилитации, для того чтобы мы не вернулись к тому, от чего мы уходили. Потому что, если не работать, если не разрабатывать суставы, если не давать нагрузку, то все может вернуться снова», – объясняет врач-невролог Надежда Глотова.

Чтобы укрепить мышцы ног и научиться держать равновесие, Ярославу необходимы ежедневные занятия с реабилитологами. Курс довольно длительный и стоит он 1 014 000 рублей. Мы с вами, все вместе, можем помочь семье собрать эту сумму.

Ярослав, как и его родители, не сомневается: он непременно научится ходить. И даже исполнит свое заветное желание – станцевать вальс на школьном выпускном.

Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 43-75. Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

Тема:
День Добрых Дел
