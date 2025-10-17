Италия отказалась выдавать ФРГ подозреваемого в диверсии на «Северных потоках»

Эфирная новость 34 0

Адвокату Сергея Кузнецова удивлен тому, что Украина отвернулась от Сергея Кузнецова.

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Северный поток

Неожиданный поворот может получить история с задержанным в Италии украинским боевиком, которого обвиняют в подрыве «Северных потоков». Рим отказался выдавать его Германии — по крайней мере, до четверга. Адвокат Сергея Кузнецова рассказал, что пытаются скрыть этим решением.

«Мы убеждены, что Германия осведомлена о военном характере этой операции и, вероятно, о ее исполнителях. И если это так, они должны были заявить об этом с самого начала. Мне кажется крайне странным, что украинское правительство полностью отвернулось от собственного боевика. Украина должна четко заявить, была ли это военная операция, санкционированная ее высокопоставленными офицерами, или нет», — рассказал адвокат Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», Никола Канестрини.

Ранее 5-tv.ru писал, как страны ЕС мешают друг другу расследовать подрыв «Северных потоков».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Северный поток
16 окт
Страны ЕС мешают друг другу расследовать подрыв «Северных потоков»
16 окт
Путин: подрыв «Северных потоков» был одной из причин смены вектора экспорта газа
16 окт
Суд Италии отменил решение о выдаче ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
10 окт
Фильм-расследование Херша о подрыве «Северных потоков» сорвал овации в США
8 окт
Польша отказалась выдавать подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
30 сент
В Польше задержали подозреваемого в причастности к теракту на «Северных потоках»
16 сент
Суд постановил экстрадировать подозреваемого в подрыве «Северных потоков» в ФРГ
12 сент
Захарова: ответственные за подрывы «Северных потоков» понесут наказание
8 сент
«Северные потоки» подорвали по заданию Залужного
4 сент
Может стать угрозой: в США волнуются из-за магистрали «Сила Сибири — 2»
+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:55
Корональная дыра на Солнце грозит Земле магнитными бурями в эти выходные
21:51
Глава Пентагона Хегсет появился на встрече Зеленским в галстуке с триколором РФ
21:47
Магнитогорские инженеры вошли в коалицию по созданию роботов-гуманоидов
21:40
Не хуже обезболивающего: какие виды спорта улучают функции суставов
21:27
«Очень стильно»: Трамп оценил пиджак Зеленского
21:14
«Молодежь — единственный оптимизм в стране»: Легойда и Островский о зумерах

Сейчас читают

«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости