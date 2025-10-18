Несколькими точными выстрелами вражеская цель была уничтожена.
Расчет САУ «Мста-С» сорвал ротацию ВСУ
В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности на территории Харьковской области расчет самоходной гаубицы «Мста-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил живую силу формирований ВСУ при попытке ротации подразделений на линии боевого соприкосновения.
Координаты цели были получены от операторов разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки, круглосуточно ведущих мониторинг позиций украинских боевиков.
После получения огневой задачи военнослужащие навели боевую машину на цель и выполнили серию залпов на дистанцию около 20 км. Несколькими точными выстрелами вражеская цель была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
