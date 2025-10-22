ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Нововведение может заработать с 1 марта 2026 года.

Когда ЕГЭ по истории станет обязательным для гуманитариев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ЕГЭ

Минобрнауки предложило сделать ЕГЭ по истории обязательным на гумнаправлениях

ЕГЭ по истории может стать обязательным на ряде социально-гуманитарных направлений с 1 марта 2026 года. Соответствующую инициативу уже предложили представители Минобрнауки. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на соответствующий проект ведомства.

Согласно ему, высшим учебным заведениям предоставят право самостоятельно делать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на определенные специальности. Это, в том числе, социология, юриспруденция, конфликтология, таможенное дело, публичная политика и социальные науки, реклама и связи с общественностью, а также сервис.

По закону университеты выбирают необходимые для поступления испытания до 20 января 2026 года. Соответственно, они смогут включить в список историю вместо обществознания только во время приемной кампании 2027 года. А действовать нововведения, если их примут, будут до 1 сентября 2029-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЕГЭ по русскому языку могут разделить на два уровня — так же, как экзамен по математике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
ЕГЭ
11 сент
ЕГЭ по русскому языку могут разделить на два уровня
8 сент
«Стратегическое решение»: как стоит выбирать предметы для сдачи ЕГЭ
3 авг
Рособрнадзор развеял слухи об аномальном количестве стобалльников на ЕГЭ
7 июл
Экзамены — все: в России подводят итоги ЕГЭ
4 июл
Вузы зафиксировали рекордное число бот-атак с начала приемной кампании
25 июн
Выпускница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов
24 июн
Собянин поздравил школьницу, сдавшую ЕГЭ на максимальные 400 баллов
22 июн
Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев
9 июн
Чтобы голод не отвлекал: школьников предлагают кормить на ЕГЭ и ОГЭ
3 июн
Технически невозможно: слив заданий ЕГЭ опровергли
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:27
Сийярто и Фицо резко ответили на фейки об «отмене» саммита Путина и Трампа
6:14
Украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы
6:00
Вертолеты Ми-28НМ разнесли спрятанный в лесах опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
5:45
«Ну, Милявская дура»: певица стала жертвой телефонных мошенников
5:31
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений

Сейчас читают

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
В России впервые выписан штраф за рекламу в Instagram*
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео