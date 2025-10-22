ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений

Нововведение может заработать с 1 марта 2026 года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минобрнауки предложило сделать ЕГЭ по истории обязательным на гумнаправлениях
ЕГЭ по истории может стать обязательным на ряде социально-гуманитарных направлений с 1 марта 2026 года. Соответствующую инициативу уже предложили представители Минобрнауки. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на соответствующий проект ведомства.
Согласно ему, высшим учебным заведениям предоставят право самостоятельно делать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на определенные специальности. Это, в том числе, социология, юриспруденция, конфликтология, таможенное дело, публичная политика и социальные науки, реклама и связи с общественностью, а также сервис.
По закону университеты выбирают необходимые для поступления испытания до 20 января 2026 года. Соответственно, они смогут включить в список историю вместо обществознания только во время приемной кампании 2027 года. А действовать нововведения, если их примут, будут до 1 сентября 2029-го.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЕГЭ по русскому языку могут разделить на два уровня — так же, как экзамен по математике.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 сент
- ЕГЭ по русскому языку могут разделить на два уровня
- 8 сент
- «Стратегическое решение»: как стоит выбирать предметы для сдачи ЕГЭ
- 3 авг
- Рособрнадзор развеял слухи об аномальном количестве стобалльников на ЕГЭ
- 7 июл
- Экзамены — все: в России подводят итоги ЕГЭ
- 4 июл
- Вузы зафиксировали рекордное число бот-атак с начала приемной кампании
- 25 июн
- Выпускница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов
- 24 июн
- Собянин поздравил школьницу, сдавшую ЕГЭ на максимальные 400 баллов
- 22 июн
- Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев
- 9 июн
- Чтобы голод не отвлекал: школьников предлагают кормить на ЕГЭ и ОГЭ
- 3 июн
- Технически невозможно: слив заданий ЕГЭ опровергли
93%
Нашли ошибку?