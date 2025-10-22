ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений

Минобрнауки предложило сделать ЕГЭ по истории обязательным на гумнаправлениях

ЕГЭ по истории может стать обязательным на ряде социально-гуманитарных направлений с 1 марта 2026 года. Соответствующую инициативу уже предложили представители Минобрнауки. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на соответствующий проект ведомства.

Согласно ему, высшим учебным заведениям предоставят право самостоятельно делать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на определенные специальности. Это, в том числе, социология, юриспруденция, конфликтология, таможенное дело, публичная политика и социальные науки, реклама и связи с общественностью, а также сервис.

По закону университеты выбирают необходимые для поступления испытания до 20 января 2026 года. Соответственно, они смогут включить в список историю вместо обществознания только во время приемной кампании 2027 года. А действовать нововведения, если их примут, будут до 1 сентября 2029-го.

