ЕГЭ по русскому языку могут разделить на два уровня
Подобный подход уже применяют на экзамене по математике.
ЕГЭ по русскому языку могут разделить на базовый и профильный уровни. Такую инициативу рассматривают в Рособрнадзоре.
По задумке, базовый уровень должен подойти тем, кто не планирует дальше изучать языковые направления. А профильный — как раз для будущих лингвистов и филологов.
Качество знаний от этого не пострадает. А вот времени на подготовку к другим предметам станет больше. Такой подход уже применяют на ЕГЭ по математике.
