ЕГЭ по русскому языку могут разделить на два уровня

Подобный подход уже применяют на экзамене по математике.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

ЕГЭ

ЕГЭ по русскому языку могут разделить на базовый и профильный уровни. Такую инициативу рассматривают в Рособрнадзоре.

По задумке, базовый уровень должен подойти тем, кто не планирует дальше изучать языковые направления. А профильный — как раз для будущих лингвистов и филологов.

Качество знаний от этого не пострадает. А вот времени на подготовку к другим предметам станет больше. Такой подход уже применяют на ЕГЭ по математике.

ЕГЭ
