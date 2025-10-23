Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

Также уничтожена бронетехника украинских боевиков.

Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и сорвали ротацию личного состава ВСУ на краснолиманском направлении зоны СВО. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

С помощью дронов разведчики засекли скопление украинских боевиков и бронетехники. Получив данные о цели, расчет РСЗО «Ураган» развернул боевую машину на заранее подготовленной огневой позиции и, благодаря точным расчетам, выпустил мощный залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на расстояние более 25 километров. Все цели были поражены. Корректировали огонь и фиксировали уничтожение целей с помощью дронов.

После выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно покинули огневую позицию, соблюдая все меры безопасности. Боевую машину замаскировали, расчет разместился в подземном укрытии, сохранив боеспособность для выполнения следующих задач.

Артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике ВСУ.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» эффективно вести контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции украинских боевиков, нарушая их пути снабжения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
22 окт
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 окт
Вертолеты Ми-28НМ разнесли спрятанный в лесах опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 окт
Сверхманевренная мощь! Лучшее видео из зоны СВО
21 окт
Танки Т-72Б3М нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 окт
«Мста-С» уничтожила пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 окт
Танки Т-72Б3М уничтожили опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 окт
Российская армия освободила Плещеевку в ДНР
18 окт
«Относятся хорошо»: пленный украинский боевик рассказал о дружелюбии бойцов ВС РФ
18 окт
Трамп вел себя жестко на встрече с Зеленским
18 окт
Финская компания решила зарегистрировать пять товарных знаков в России
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
«Пускай делают»: Стас Михайлов высказался о продавцах ростовых кукол с его лицом
7:11
Верховный суд разрешил штрафовать водителей за одно нарушение несколько раз
7:00
«Мы живем в сложном мире»: Вадим Самойлов о причинах распада «Агаты Кристи»
6:45
Ольга Бузова честно рассказала, от чего страдали все ее мужчины
6:35
«Когда наконец изобретут экзоскелет»: фигуристке Медведевой предстоит операция
6:30
«Я так кайфую»: Стас Михайлов высказался о любви зумеров к Кадышевой и Булановой

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов готовится к службе в зоне СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео