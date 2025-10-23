Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Также уничтожена бронетехника украинских боевиков.
Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и сорвали ротацию личного состава ВСУ на краснолиманском направлении зоны СВО. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.
С помощью дронов разведчики засекли скопление украинских боевиков и бронетехники. Получив данные о цели, расчет РСЗО «Ураган» развернул боевую машину на заранее подготовленной огневой позиции и, благодаря точным расчетам, выпустил мощный залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на расстояние более 25 километров. Все цели были поражены. Корректировали огонь и фиксировали уничтожение целей с помощью дронов.
После выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно покинули огневую позицию, соблюдая все меры безопасности. Боевую машину замаскировали, расчет разместился в подземном укрытии, сохранив боеспособность для выполнения следующих задач.
Артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике ВСУ.
Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» эффективно вести контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции украинских боевиков, нарушая их пути снабжения.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
