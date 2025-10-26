Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву БПЛА

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали очередной беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом 26 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он в своем Telegram-канале.

В тот же день глава города уточнил, что ранее был уничтожен еще один дрон, летевший в направлении мегаполиса. Позже Собянин добавил, что на подлете к Москве были сбиты еще два беспилотника. На местах падения обломков, по его словам, работают сотрудники экстренных служб, выполняя все необходимые мероприятия.

С начала специальной военной операции, о старте которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы страны регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Противник применяет не только беспилотники, но и осуществляет ракетные обстрелы приграничных районов России.

