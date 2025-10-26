Снегопады отменяются? Погода в Москве в последнюю неделю октября

К концу рабочей недели ожидается рост атмосферного давления.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
До конца октября москвичам не стоит ожидать снегопадов — погода останется теплой, а температура воздуха будет превышать климатическую норму на два–четыре градуса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По словам специалиста, предстоящая неделя окажется необычно мягкой для конца октября. Вероятность ночных заморозков минимальна, однако в ночь со вторника на среду местами в Подмосковье температура может опуститься до нуля градусов.
В остальные дни ночные значения по области будут находиться в пределах от +2 до +7 градусов, а в столице — около +4…+7 градусов тепла, уточнил Ильин.
Днем, по прогнозам синоптика, в понедельник воздух в Москве прогреется до +8…+10 градусов, а по области — до +5…+10.
В дальнейшем в течение недели температура будет колебаться в пределах +4…+9 градусов в Подмосковье и +7…+9 градусов в столице. В среду днем ожидается небольшое похолодание — около +3…+8 градусов, отметил собеседник издания.
