Административное здание пострадало при атаке дронов в Воронежской области

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Губернатор сообщил, что повреждения оказались незначительными и никто не пострадал.

Здание пострадало при атаке дронов в Воронежской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Судаков

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Административное здание получило незначительные повреждения в результате атаки украинских беспилотников на территорию Воронежской области в ночь с 1 на 2 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов незначительные повреждения получило административное здание», — написал глава области.

По словам Гусева, жертв и пострадавших нет. Он уточнил, что за ночь силы противовоздушной обороны сбили в небе над Воронежской областью пять украинских беспилотников.

Ранее, 23 октября, губернатор сообщал, что при атаке дронов ВСУ были повреждены восемь частных домов. В одном из них загорелась крыша, однако пожар удалось быстро потушить. Тогда также обошлось без пострадавших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
Административное здание пострадало при атаке дронов в Воронежской области

