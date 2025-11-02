Административное здание пострадало при атаке дронов в Воронежской области

Губернатор сообщил, что повреждения оказались незначительными и никто не пострадал.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Судаков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Административное здание получило незначительные повреждения в результате атаки украинских беспилотников на территорию Воронежской области в ночь с 1 на 2 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов незначительные повреждения получило административное здание», — написал глава области.
По словам Гусева, жертв и пострадавших нет. Он уточнил, что за ночь силы противовоздушной обороны сбили в небе над Воронежской областью пять украинских беспилотников.
Ранее, 23 октября, губернатор сообщал, что при атаке дронов ВСУ были повреждены восемь частных домов. В одном из них загорелась крыша, однако пожар удалось быстро потушить. Тогда также обошлось без пострадавших.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 нояб
- Два иностранных судна повреждены в результате атаки БПЛА в порту Туапсе
- 2 нояб
- Силы ПВО России уничтожили 164 дрона боевиков ВСУ за ночь
- 1 нояб
- Силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов над регионами России
- 1 нояб
- В Дагестане наградили обезвредившего 30 беспилотников ВСУ уроженца региона
- 1 нояб
- В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ
- 1 нояб
- Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь
- 1 нояб
- Силы ПВО России за три часа перехватили 38 украинских беспилотников
- 31 окт
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ
- 31 окт
- Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за два часа
- 30 окт
- Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
87%
Нашли ошибку?