Российские бойцы разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Также уничтожены средства связи.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские дроноводы уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения пунктов управления беспилотников формирований ВСУ расчетами ударных FPV-дронов в зоне ответственности группировки войск «Центр» на красноармейском направлении зоны специальной военной операции (СВО).

Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии вскрыли районы скопления живой силы формирований ВСУ, а также пункты управления дронов на красноармейском направлении.

Данные оперативно передали расчетам ударных FPV-дронов батальона, при этом разведку продолжили, фиксируя перемещения живой силы ВСУ между пунктами управления и координируя огонь в режиме реального времени.

В результате точечной работы расчеты батальона уничтожили живую силу ВСУ, боекомплекты для ударных дронов, а также средства связи и управления.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

