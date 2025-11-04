Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» нанес артиллерийский удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), сорвав ротацию боевиков на красноармейском направлении зоны специальной военной операции (СВО).

Расчеты беспилотников зафиксировали движение дополнительных сил ВСУ на позицию.

Получив информацию от разведчиков, артиллеристы быстро покинули укрытие, развернули боевую машину и произвели залп осколочно-фугасными снарядами калибра 122 мм на расстояние более 19 километров, уничтожив обнаруженные цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.